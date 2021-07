La selección de Estados Unidos de baloncesto, en vilo por el coronavirus

El escolta estadounidense Bradley Beal, que había sido apartado por el protocolo covid-19 no podrá disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y tendrá que ser sustituido, mientras que el interior Jerami Grant ha sido aislado por precaución, según informó este jueves la federación de EEUU. El escolta de los Washington Wizards fue incluido en el protocolo de salud de 'USA Basketball' el miércoles y permanecerá en él las próximas semanas, lo que le impedirá estar en la cita olímpica.

Bradley Beal, who was placed under USA Basketball's health & safety protocols on Wednesday, will remain in protocol & will be unable to participate in the Tokyo Olympic Games.



Out of an abundance of caution, Jerami Grant has been placed under health & safety protocols.