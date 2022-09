Scariolo: "Rudy se ha lesionado y no sé si estará ante Turquía"

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, ha desvelado que Rudy Fernández "se ha lesionado" la rodilla y que por eso no ha disputado demasiados minutos en la victoria ante Montenegro (65-82), que les ha dado el pase para los octavos de final del Eurobasket, y ha advertido de que si juegan como en los últimos 15 minutos son "un equipo muy vulgar".

"Rudy se ha lesionado, ha recibido un golpe muy fuerte en la rodilla, no le he hecho descansar. A Lorenzo sí le he dado descanso", declaró en rueda de prensa, sin asegurar si contará con él en el partido de este miércoles ante Turquía, en el que se juegan la primera plaza. "No lo sé, esperaré a que mañana me digan algo", añadió.

Ante el trascendental partido ante el combinado otomano, el preparador italiano advirtió que es fundamental "conocer tus puntos fuertes y débiles". "Si tú te emborrachas pensando en los puntos fuertes y te deprimes pensando en los puntos débiles, estás fuera de la carretera. Y tener la energía, las rotaciones y la aportación de muchos jugadores para que un desgaste tan grande pueda repartirse entre más y alargar el número de partidos en el que podamos estar 32-33 minutos en pista", señaló.

"Mañana tenemos un 'back to back' y tenemos menos tiempo que el rival para recuperarnos. Espero que podamos que podamos haber entendido que es prioritaria la recuperación y que la preparación, que para nosotros es muy importante, es muy limitada y hay que multiplicar la concentración", continuó.

Además, explicó que con este encuentro han demostrado que pueden "ser competitivos", pero lanzó una advertencia. "Si jugamos como en los últimos 15 minutos, somos un equipo muy vulgar", dijo. "Estoy extremadamente contento de haber superado la primera fase, que era el objetivo", afirmó.

En otro orden de cosas, Scariolo analizó el partido de sus jugadores. "Willy -Hernangómez- es una referencia imprescindible, sobre todo con un juego dinámico, que es muy rápido y tiene muy buen toque, es muy difícil de parar. Mañana habrá gente muy grande, dura y fuerte en el estático, que nos puede poner el dificultad", indicó.

"Dubljevic me tendrá que odiar, porque en el segundo partido metió cinco puntos acumulados. Le enseñamos a Jaime -Pradilla-, que lo conoce bien, la defensa de Shengelia con él. Lo ha hecho muy bien, ha competido la posición, le ha negado la recepción fácil cerca de la canasta, ha hecho la falta cuando tenía que hacerla... Ha hecho un gran trabajo, y esa es la razón por la que ha salido titular hoy y la razón por la que se está mereciendo un rol importante en el equipo".

Por último, desgranó el trabajo de Garuba y Juancho Hernangómez. "Usman la primera parte la ha hecho bien, la segunda la ha hecho mal. Juancho, dentro del planteamiento de hoy de parar a Dubljevic, se ha quedado un poquito sacrificado, pero cuando ha entrado lo ha hecho muy bien; está a bordo, activo y presente", expresó.

WILLY HERNANGÓMEZ: "ESPERO QUE HAYAMOS APRENDIDO LO QUE NO HAY QUE HACER"

Por su parte, el internacional Willy Hernangómez destacó el "buen partido" del equipo, con 25 minutos "de muy buen baloncesto", y se mostró seguro de que el equipo estará preparado para afrontar un nuevo duelo en poco más de 24 horas.

"Tenemos la experiencia de haber jugado un 'back to back' aquí hace unos días y espero que hayamos aprendido las cosas que no tenemos que hacer. Es un tema de descansar, comer bien, dormir y prepararnos física y mentalmente para la batalla que tenemos mañana contra Turquía y ser primeros de grupo. Espero que todo el mundo descanse, no hay ninguna presión, y que mañana podamos jugar más de 25 minutos sólidos y que tengamos opciones", manifestó.