Scariolo, en El Partidazo de COPE: "Me ha costado aguantarme las lágrimas con Rudy; me emociona"

Una de las imágenes de este lunes, un día después del oro de la Selección Española de baloncesto en el Eurobasket, fue el gesto de emoción del seleccionador Sergio Scariolo tras unas emotivas palabras de Rudy Fernández, capitán del equipo, ante un abarrotado Wizink Center, en Madrid.

Rudy dijo ante todo el mundo que "parte de este trofeo es gracias a los del polo blanco (en alusión al cuerpo técnico)", y se dirigó hacia su entrenador: "Son muchos años ya juntos, cuatro trofeos, hemos vivido de todo, y lo que has hecho con este equipo es algo increíble... ¡Increíble!". Y mientras Scariolo se aguantaba las lágrimas, Rudy pedía a la afición que coreara el nombre del seleccionador.

El discurso íntegro de Rudy Fernández.



"Me ha costado aguantarme las lágrimas", confesó después Sergio Scariolo en El Partidazo de COPE. "Le he dicho a Rudy que es tóxico para mí porque siempre me vienen sentimientos. Es una tempestad emocional... que me emociona", confesó, antes de poner en valor la capacidad que tiene Rudy Fernández para liderar a la Selección Española: "He visto muchos Rudys, Rudy tuvo sus 19 años, sus 23... El Rudy de este año ha tenido una capacidad de liderazgo tan variada... Ha sido un liderazgo de 360 grados, tan completo. Desde el primer día su liderazgo ha sido impresionante. No ha sido el que más ha jugado, pero ha sido una pieza importante", reconoció Scariolo.

Y Scariolo, ¿seguirá con España? "Yo no lo sé, lo iremos viendo. Casi estoy más pendiente de empezar una nueva temporada con mi equipo de club, con la rutina, con mi pasión".

Pese a sus 61 años, Scariolo se siente "bien, con energía. Pero maduras. Cuando tienes 30 años, vas en función de la simpatía, la antipatía y los resultados, pero maduras. Cuando pierdes y cuando ganas tienes que tener el mismo equilibrio. Al final, tienes que ver que eres una persona que ayudas a que el equipo vaya bien".

Scariolo, de Brescia y de Marbella

Nació en Brescia, pero echa de menos 'su' Marbella. "Echo de menos Marbella, pero al final es una base. Viajo mucho, somos un poco nómadas. Soy de Brescia y soy de Marbella, es mi sentimiento".

Y de los españoles, aprendido por su familia política, le gusta "su capacidad de desdramatizar, me encanta la capacidad de reírse, de desdramatizar. Hay momentos para la seriedad, pero tomarse demasiado en serio todo es una pérdida de tiempo", finalizó.