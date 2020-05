Scariolo hace "los deberes" con los Raptors y espera el acuerdo con la Federación

El seleccionador español de baloncesto masculino, Sergio Scariolo, explicó este jueves que ha podido hacer los "deberes" con Toronto Raptors para que se den las "circunstancias" de poder renovar con el banquillo de la selección española, lo cual está a la espera de la negociación entre su agente y la FEB.

"Son semanas en las que cada uno tiene sus prioridades. La Federación imagino que tiene muchas cosas entre manos y no le quiero poner ninguna prisa, ni presión de ningún tipo. Yo tenía que hacer mis deberes aquí con la familia y con el club, para negociar un poco las circunstancias para poder continuar, ha costado un poco con el club, pero los he podido hacer", dijo en declaraciones a Radio Marca, recogidas por Europa Press.

El técnico asistente en Toronto y seleccionador nacional se mostró más cerca de una renovación que siempre ha deseado Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto, siempre que salga reelegido a la cabeza de la FEB en las próximas elecciones. Scariolo reconoció a principios de abril que debía "reflexionar" sobre su futuro para poner de acuerdo varias partes.

"Cuando llegue el momento ahora solo es una cuestión de que la Federación y mi representante puedan llegar a un acuerdo contractual. Se sentarán y verán si es posible llegar a un acuerdo. Lo que estaba en mis manos, que no era fácil, lo he podido hacer y llevar a cabo con más velocidad de lo que creía. Ahora no hay prisa, ni angustia, ni ansiedad, ni necesidad de poner tu propia cuestión por delante de otros asuntos de la Federación", añadió.

Además, Scariolo se refirió a la posibilidad de que la NBA se reanude tras el parón por el COVID-19 en sede única como Orlando. "Veremos las condiciones, no se sabe cuándo todavía. Estar ahí durante meses no es una solución tan fácil, que no se convierta un poco opresiva para todo el mundo. La NBA encontrará las mejores soluciones, siempre se ha caracterizado por estar por delante de todo el deporte, la sensatez que respiramos todos desde dentro es de una gran confianza en los que toman las decisiones", apuntó.