Scariolo: "Estados Unidos es el mejor equipo, un test especialmente exigente"

El seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, se mostró con ganas de afrontar el "test especialmente exigente" de jugar contra Estados Unidos, este viernes en California, como preparación para un Mundial de China para el que van por buena "dirección" para ser competitivos.

"Jugamos contra el mejor equipo de la competición, lo que quiere decir que nos pondrán las máximas dificultades posibles a estas alturas y en general y evidentemente tenemos ganas de competir contra los mejores, con un bagaje técnico-táctico ya más amplio aunque todavía necesitado de más repetición y consolidación dentro de nuestros hábitos", dijo en declaraciones facilitadas por la FEB.

España jugará su cuarto partido de la gira mundial de cara al torneo que arranca el 31 de agosto, con una evidente subida de nivel. "Será divertido, habrá mucha gente, se darán enfrentamientos directos entre grandes jugadores. Será una etapa más de nuestra preparación, en la que no prepararemos el partido de forma específica sino que nos preocuparemos casi exclusivamente de nuestras cosas y por supuesto tenemos que intentar dar una buena imagen, como siempre intentamos hacer en cada partido", afirmó.

"Me interesa sobre todo ver si conseguimos entender cómo hay que jugar contra un equipo muy físico, con mucha capacidad atlética que puede forzarte a cometer muchos errores, muchas pérdidas, nuestra selección de tiro, si jugamos moviendo mucho la pelota, parándola poco, intentando no llevarla a donde hay riesgo de que su velocidad de mano te pueda desviar un pase, hacer perder un bote, no tirar tantos tiros punteados", añadió.

El técnico de los españoles ve mucho frente abierto para buscar mejorar pensando en el Mundial. "Hay muchos objetivos que entran dentro de nuestra forma de jugar, de lo que queremos ser como equipo, que van a tener un test especialmente exigente por el nivel de talento y físico de nuestros rivales", afirmó.

"Somos un equipo que se va cohesionando, muy diferente, con muchos jugadores nuevos, también cosas nuevas que estamos haciendo en la cancha pero que parece que una vez más se está conformando como grupo, con una buena actitud, generosidad, buena sintonía entre los jugadores y con buena competitividad. Así que, si conseguimos consolidarnos en esta dirección, desde luego será un paso importante para poder ser competitivos", finalizó.