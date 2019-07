Rudy Fernández: "Capitanes en esta selección hay muchos"

El escolta internacional español Rudy Fernández ha afirmado este miércoles que "capitanes hay muchos" en el seno de la selección, pese a que él ejercerá ese rol durante el próximo Campeonato del Mundo masculino, que se disputará del 31 de agosto al 15 de septiembre en China.

"Ahora vuelvo a estar en una gran familia, desconectas de tu vida personal y puedes arroparte con ellos. Capitanes hay muchos, jugadores veteranos y expertos hay muchos que pueden asumir ese rol, todos somos capitanes en ese sentido", comentó Rudy durante la puesta de largo de la selección en el Teatro Real de Madrid.

Además, explicó sus motivos de ausencia en las últimas convocatorias del entrenador Sergio Scariolo. "Descansé un verano, no porque no pudiera jugar, sino porque hablé con el presidente y con el entrenador sobre que para mí era para descansar. Llevaba 13 años consecutivos yendo a la selección y ahí me planteé descanso físicamente y mentalmente, porque es también necesario un tiempo para el deportista", detalló.

"Lo que echo de menos es al ambiente que hay, poder jugar de nuevo a la pocha...", bromeó sobre su regreso para un Mundial complicado. "Hay muy buenas selecciones, es cierto que Estados Unidos está con algunas bajas pero sigue siendo de las selecciones más potentes. Serbia, Italia, Grecia, Canadá... muchas vienen con muy buenos jugadores y para eso está la preparación, para entrenar bien y afrontar un Mundial para el que tenemos muchas ganas", reiteró el jugador del Real Madrid.

"Me preocupan las ausencias que tenemos de jugadores lesionados. Pero de los que no están aquí ahora mismo no hay que pensar en ellos, hay que pensar en nosotros, es lo que tenemos que hacer en esta preparación. Por supuesto que echamos de menos a nuestro capitán, a Juan Carlos Navarro", aseguró sobre el relevo generacional en la selección.

Pero, bueno, son etapas y ahora nos ha tocado vivir una nueva etapa nueva sin jugadores del año del 80 y eso ahora mismo pues tienes que dejarlo atrás", añadió al respecto. "Sería erróneo decir qué nos tenemos que marcar de cara a un campeonato. Lo más importante es la preparación e ir partido a partido", concluyó Rudy.