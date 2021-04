Raquel Carrera hace historia al ser la española elegida en una posición más alta en el draft de la WNBA

La interior del Valencia Basket Raquel Carrera hizo historia esta madrugada al convertirse en la jugadora española elegida en una posición más alta en el draft de la WNBA, en el que la base catalana del Casademont Zaragoza Aina Ayuso dio la sorpresa al colarse en la tercera ronda de las elecciones.

Carrera aparecía en casi todas las previsiones como una elección de la tercera ronda pero finalmente fue elegida en la posición décimo quinta (la tercera de la segunda ronda) por Atlanta Dream y superó así a Leticia Romero y Astor Ndour que en su día fueron elegidas en otros drafts en la décima sexta.

With the 15th pick in the 2021 WNBA Draft, the Atlanta Dream select...



Raquel Carrera from Spain!