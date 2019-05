Previa del Real Madrid - Baxi Manresa

El campeón no quiere concesiones a la ilusión del Manresa

El Real Madrid intentará confirmar su condición de gran favorito desde el inicio en su 'Playoff' de cuartos de final ante la revelación Baxi Manresa, equipo que llega sin presión al primer partido de la serie de este jueves (21.00 horas) en el WiZink Center.

"Es clave ganar el primer partido del 'Playoff' en casa porque si no te ves obligado a ganar en su campo y Manresa es una cancha muy complicada", advirtió en la previa de este duelo Pablo Laso, entrenador madridista, que no quiere relajaciones ante el conjunto catalán en una serie que no permite fallos por ser al mejor de tres partidos.

Con todo, el actual campeón, que debe jugar con la presión de no quedarle más 'balas' que este título para no cerrar el año en blanco, parte como claro favorito dado su actual estado de forma, pese al revés que supuso la 'Final Four'. Quitando la derrota contra el CSKA, el equipo blanco ha marchado con paso firme en el torneo doméstico y aprovechó el bajón del Barça Lassa para arrebatarle la primera plaza y el 'factor cancha' en todo el 'playoff'.

El Real Madrid terminó la liga regular con una serie de 10 victorias consecutivas, superando los 80 puntos en nueve de ellas. Sólo el Herbalife Gran Canaria, en su cancha, pudo reducir un tanto el potencial ofensivo de los de Laso, que ya en su encuentro liguero con el Baxi Manresa se mostraron demoledores (91-57).

VUELTA AL 'PLAYOFF' 21 AÑOS DESPUÉS

El conjunto de Joan Peñarroya tratará de aprender de la lección de ese partido y mostrarse más competitivos en su retorno a un 'playoff' más de dos décadas después de su última aparición. El Manresa no estaba en la postemporada desde la campaña 1997-98, histórica para el club manresano porque fue la de la consecución de su título.

Entonces, el equipo catalán tuvo que dejar en el camino al Real Madrid, también con el 'factor cancha' en contra, aunque al mejor de cinco partidos. Fue en las semifinales y ese Manresa fue capaz de ganar los dos primeros partidos en la capital para posteriormente sentenciar en el cuarto en el Nou Congost.

Para repetir esa gesta, los de Joan Peñarroya tendrán que esmerarse principalmente en defensa y en el rebote, y evitar los arreones de su rival, que en el choque liguero le endosó un 29-13 de salida y uno de 23-6 tras el descanso. La dificultad se hace aún mayor para el Manresa por las bajas de Ryan Toolson y Corey Fisher, dos de sus líderes, y de Erik Murphy, mientras que Laso tiene a todos sus jugadores disponibles.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Rudy Fernández, Taylor, Randolph y Tavares --posible quinteto titular--; Llull, Ayón, Thompkins, Causeur, Deck, Reyes, Carroll, Yusta, Prepelic y Kuzmic.

BAXI MANRESA: Sergi García, Lundberg, Tomás, Zubcic y Lalane --posible quinteto inicial--; Sakho, Muñoz, Del Águila, Jou, Sima, Dani García y Òrrit.

--ÁRBITROS: Cortés, Castillo y Sánchez Sixto.

--PABELLÓN: WiZink Center.

--HORA: 21.30/#Vamos.