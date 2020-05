Pierre Oriola: "Las sensaciones que he tenido son de jugador retirado"

Después de dos meses de confinamiento, para el pívot del Barça Pierre Oriola, la vuelta a los entrenamientos se ha hecho extraña por lo que ha admitido que tuvo sensaciones de "jugador retirado". "La sensaciones que he tenido son de jugador retirado a nivel de ritmo y de físico, me costaba hacer los ejercicios e incluso lanzar a canasta", ha explicado el pívot del Barça en declaraciones a los medios oficiales del club.

"Físicamente se notan los dos meses de inactividad. En casa hemos ido siguiendo la planificación del equipo, pero es muy diferente a lo que hacemos en la pista. Poco a poco iremos a recuperando las sensaciones", ha añadido.

Mi estado físico después de 2 meses de cuarentena y 4 sesiones de entrenamiento!����‍♂️�� pic.twitter.com/XELnOZu3cG — Pierre Oriola (@PierreOriola) May 16, 2020

Durante el confinamiento, Oriola ha intentado no perder el tacto con la pelota en el aparcamiento de su casa, donde ha ido haciendo ejercicios de botar y lanzar a canasta. "En el primer entrenamiento con el equipo, las cinco primeras las encesté. Aunque estaba que me ahogaba. Pero el tacto no lo he perdido y eso me sorprendió", ha admitido.

Además, el jugador catalán dijo que el técnico serbio, Svetislav Pesic, demostró que "tenía muchas ganas" de volver a verles. "Estos días está controlando que cada jugador esté en su peso ideal y todo vaya de la forma correcta", ha dicho.

Para Oriola "ahora mismo no importa el baloncesto ni el dinero, sino la salud de cada uno de nosotros, de nuestras familias y de toda la gente que forma parte del mundo del deporte". Por eso dice que todos tienen que ser conscientes "de que en el mundo suceden muchas cosas" y que no solo hay que tener cuidado "de nosotros mismos, sino de los que nos rodean y de la humanidad en general".