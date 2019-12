Pesic: "Los resultados son mejores de lo que podíamos planificar"

El entrenador del Barça, Svetislav Pesic, ha reconocido que hasta este momento de la temporada los resultados de su equipo son "mejores" de lo que habían planificado, a tenor de las importantes lesiones que han tenido y están teniendo, y ha señalado que el duelo de este viernes ante el Bayern de Múnich será complicado.

"Hasta ahora, los resultados son mejores de lo que podíamos planificar, porque hemos tenido muchos partidos fuera y partidos contra equipos competitivos, sin tres o cuatro jugadores que no podían jugar. Y eso es un problema para mantener la energía física y mental", comentó a los medios.

En este sentido, cree que las lesiones de Heurtel, Pangos o Claver no les permiten estar a tope a nivel físico. "Siempre pensamos en defensa. Los jugadores lo saben, no sólo el entrenador, que es básica la defensa y el rebote para nuestro ataque y para utilizar el talento que tenemos en ataque. A veces falta algo de energía, y los equipos vienen a jugar contra nosotros sin presión", comentó.

"Kuric estaba teniendo una buena temporada, pero en los últimos partidos se ha visto que no está al nivel de antes. Y Hanga tiene que jugar, porque no tenemos otra opción de '1', y a veces falta energía y agresividad en defensa. No depende todo de nosotros", matizó en concreto sobre dos jugadores a los que cree que les falta energía.

No obstante, el Barça está segundo en la Liga Endesa con un balance de 10-3, y también es segundo en la Euroliga con 11-3 en la tabla. Ahora se miden a uno de sus exequipos, el Bayern de Múnich, donde se encontrará con su hijo Marko Pesic, que es el manager general del equipo bávaro.

"En el último año ya jugamos y fue más especial que ahora. Me gusta mucho estar en Múnich, con mis amigos y en un pabellón en el que estuve cuatro años. Mi familia vive en Múnich, tengo mucho recuerdos, pero soy entrenador del Barça y ese partido del último año no fue positivo", recordó. "Jugamos bien, pero no fue un partido que decidiera nada", apeló sobre el 73-71 de hace un año.

"Seguro que será un partido muy difícil para nosotros. Después de un tiempo con varios problemas y lesionados, ahora el Bayern está al completo y ha dejado atrás los altibajos. Ganaron al Real Madrid, son un equipo muy completo y tienen en Monroe a un jugador muy importante, que necesitaba adaptarse al baloncesto europeo", destacó del rival.

Además, cree que el Bayern es un equipo que tiene calidad individual. "Su mejor jugador es Lucic, el líder del equipo junto a Dedovic, que está de vuelta tras no jugar prácticamente dos meses. Y es muy importante en el concepto del Bayern", añadió.

Por otro lado, comentó que Víctor Claver vuelve a los entrenamientos, pero que no estará en el Audi Dome este viernes. "Víctor ha empezado a entrenar con el equipo, mañana seguro que no juega porque necesita entrenar con el equipo para tener ritmo de juego, después de dos meses sin jugar al baloncesto. Vamos a ver cómo mejora", apeló.