Pesic: "Es importante ganar partidos igualados, he disfrutado"

"Pienso que no tenemos muchas oportunidades de ser cuartos"

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, ha asegurado tras ganar al Zalgiris Kaunas (78-72) en el Palau Blaugrana que ha "disfrutado" con el partido, por el juego de ambos equipos, y sobre todo por haber sabido ganar un partido ajustado y ante un rival al límite.

"Personalmente, me gusta mucho este tipo de juego, de los dos equipos. He disfrutado el partido, me gustan los partidos igualados y es importante ganar, como vimos esta noche, y con un equipo que no para, que juega a su límite y te provoca que tengas que jugar a tu límite", dijo Pesic en rueda de prensa.

Celebró que la mayor experiencia de sus jugadores, y la "calma" aportada, fueran las claves. "Nosotros tenemos más experiencia y calma, y en momentos decisivos mostramos también nuestra defensa. Sólo falta más concentración en los tiros libres. Pero si juegas con esta intensidad, y también Zalgiris, a veces no es fácil meter", reconoció.

"Si se juega contra un equipo como Zalgiris, que tiene mucha intensidad desde el primer segundo en defensa y también en ataque, es muy importante encontrar el balance entre juego interior y exterior. Es nuestra característica, a veces no se puede jugar como quieres, pero tenemos jugadores grandes que tienen experiencia", afirmó Pesic.

Aseguró que el partido fue como esperaba, con una "gran intensidad". "Esperábamos un equipo que tendría una gran ilusión y motivación aquí, que presentara un equipo que juega un gran baloncesto. Lucharon y no se rindieron, es una característica de Zalgiris", destacó del rival.

De todos modos, pese a enrocarse en la quinta posición, con una victoria más que el Olympiacos, que ha perdido este jueves, y a una victoria todavía de un Anadolu Efes --que ha superado al Herbalife Gran Canaria--, ve difícil estar en el 'Top 4'.

"Pienso que no tenemos muchas oportunidades de ser cuartos, tenemos muchos partidos muy difíciles, no sólo fuera sino también en casa, como contra Baskonia que mejora cada día. Puedo hablar de cosas que dependen de nosotros, y de momento depende el estar en 'playoffs'. Lo otro no depende de nosotros, sí ganar todos los partidos", recalcó.

Eso sí, ve a sus jugadores al alza. "Tenemos un grupo que tiene mucha ilusión en esta temporada. ¿Cuál es nuestro máximo? Todavía no hemos llegado. No estoy seguro de si en esta temporada encontraremos nuestro máximo, este equipo puede crecer y mejorar. Hay muchos partidos por delante, tenemos calidad individual, nos estamos adaptando", concluyó.