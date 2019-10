Pesic: "Hemos ganado pero no es garantía para los próximos partidos"

El entrenador del Barça, Svetislav Pesic, ha manifestado este martes antes del partido contra el Valencia Basket de Euroliga en el Palau Blaugrana que no es "garantía" de nada el haber ganado los cuatro partidos jugados en la competición de cara a este duelo y a los siguientes, sobre todo si todavía cuentan con las numerosas bajas de importancia que tienen.

"Hasta ahora más o menos hemos ganado pero no es garantía para los próximos partidos, si la situación no cambia y algunos no pueden jugar. Es una desgracia para intentar ganar otros partidos, porque se juegan muchos y son muy intensos", comentó en rueda de prensa.

Además opina que los rivales lo dan todo ante el Barça, más si cabe por ser líder. "Cada rival juega el partido del año contra el Barça y cuesta mucho físico, mentalidad y concentración. Tenemos un equipo que hace todo lo posible, pero no es garantía para el próximo partido si no podemos contar con cuatro o cinco jugadores en posiciones importantes", reconoció.

"Tenemos muchos jugadores que no pueden jugar, especialmente en la construcción. Vivimos un mes en Liga Endesa y en Euroliga sin jugadores, vamos a decir, en la posición más importante. Aunque estoy muy contento, sobre todo, de lo que hace Hanga , un gran elemento en todos los partidos y para mí, fue 'MVP' en Belgrado", destacó.

Ahora se miden a un Valencia Basket tocado, con todo derrotas en la Euroliga, pero peligroso. "Es un equipo que no tiene de momento continuidad, pero buscan su forma. Tienen problemas físicos también, pero jugaron buen partido contra el Burgos, contra nosotros aquí en el Palau, tienen buen equipo y un excelente entrenador. Saben qué quieren, son un equipo muy inteligente, juegan buen baloncesto y necesitan tiempo, como nosotros", apuntó Pesic.

El técnico no podrá todavía para este duelo, salvo sorpresa positiva de última hora, ni con Pau Ribas ni con Malcolm Delaney. "La situación mejora pero todavía no están en buena forma. Intentan entrenar un poco pero no pueden. Necesitan tiempo y de momento nadie puede decir cuándo estarán al cien por cien preparados para jugar, para mañana es muy difícil. De momento contamos con los que jugaron en Belgrado y Zaragoza", manifestó.

Por otro lado, sobre el expediente que le habría abierto la Euroliga por criticar al exjugador blaugrana y ahora enlace de los jugadores con la Euroliga Bostjan Nachbar, aseguró que no quiso faltar al respeto a nadie y que sólo comentó que se debía hablar sobre las lesiones que asolan a los equipos de la competición.

"Si alguien se siente ofendido, puedo decir 'lo siento', no más. No quería criticar ni atacar, sobre todo no ofender a una u otra persona. Pero digo 'lo siento' si alguien se siente mal. Vamos a pensar sobre el futuro del baloncesto en Europa. No hablé de la Euroliga, ni una palabra. Solo hablé sobre el problema de tener muchos lesionados, que es una verdad", comentó Pesic.

Por su parte, Àlex Abrines destacó el nivel del Valencia Basket pese a contar sus duelos europeos por derrotas. "El Valencia es un rival muy complicado, nos metieron muchos puntos y nos dominaron y estuvimos a punto de perder. Están desesperados por encontrar su primera victoria en Euroliga, es un equipo que no merece estar 0-4, tienen equipo para ganar bastantes partidos. Pero tenemos una buena oportunidad de ponernos 5-0, jugamos en casa", apeló.

"Lo que quiero es jugar muchos minutos. En un club como el Barça con esta plantilla es muy complicado, todos merecen jugar 25-30 minutos por lo que trabajan. Por desgracia, gracias a un par de lesiones he disfrutado de más minutos, estoy contento aunque estoy lejos de mi nivel", comentó sobre su situación personal en el equipo.