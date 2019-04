Pesic: "Hay que pensar en este partido sin mirar al pasado ni soñar con la 'Final Four'"

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, ha manifestado este martes que deben pensar en el tercer partido de la serie de los 'playoffs' ante Anadolu Efes, tras llegar de Estambul con 1-1 en la eliminatoria, sin "mirar al pasado" ni tampoco "soñar" con la posible 'Final Four', y es que quiere aprovechar con prudencia los dos duelos en el Palau Blaugrana.

"Si no ganamos allí y tuviéramos 0-2 sería muy importante, pero es tiempo de 'playoffs' y se tiene que pensar sólo en el siguiente partido. No hay que mirar al pasado ni soñar con la 'Final Four', jugamos dos partidos en nuestro pabellón, lo que nuestros aficionados querían que es tener opción de dar fuerza a los chicos y ayudar", manifestó en rueda de prensa.

Pesic recalcó que, tras lograr ganar el segundo partido de la serie, ahora necesitan el apoyo del Palau. "Jugamos contra un equipo que no se rinde, que tiene mucha confianza y talento, y sobretodo experiencia. Sabemos que mañana es importante cómo empecemos, el primer cuarto es importante aunque no se gane el partido", apuntó.

"Es mejor si empiezas con un buen resultado, con buenas decisiones en ataque y en defensa. Así provocas la ayuda de los aficionados, te creen más. Es importante empezar bien. Creo que no hay razón por la que no podamos empezar bien. Tenemos nuestras posibilidades y vamos a intentar aprovecharlas", recalcó al respecto.

De todos modos, repitió que es importante "no ilusionarse ni pensar mucho" en el futuro. "Sabemos que especialmente nuestro aficionados tiene ilusiones, es normal. Pero la situación en el equipo es la de estar muy tranquilos, ahora es importante mantener nuestra línea, tenemos un plan de juego y con el apoyo de nuestros aficionados será más fácil", auguró.

Quizá por ello no tenga presión encima. "La tensión siempre es una característica para los jugadores que están concentrados en su juego. La presión no existe, no la he visto en los jugadores cuando hemos hablado o entrenado. Están motivados y quieren ganar el partido. Parece presión pero no lo es", asestó.

Además está contento con la aportación defensiva de sus jugadores. "Los chicos se implican mucho. No defendemos siempre como podríamos, pero es importante mañana jugar bien en defensa. Esperamos un partido agresivo, duro, de contacto físico. Es importante controlar el rebote ofensivo de Efes", avisó.

"Tenemos la experiencia de Estambul, donde muchos aficionados, desde el primer minuto, apoyaron a sus jugadores. Nosotros todavía no tenemos un pabellón de 16.000 aficionados pero 8.000 a veces pueden apoyar más y mañana será importante", concluyó sobre el ambiente que espera en el Palau Blaugrana este miércoles.