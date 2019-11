Pesic: "Fuimos todo el tiempo un paso por detrás, sin reacción"

El entrenador del Barça, Svetislav Pesic, ha comentado tras la dura derrota ante el CSKA Moscú (67-96) en el Palau Blaugrana que fueron todo el rato "por detrás" en el marcador y sin reacción, incapaces de mejorar en la transición defensiva y sin poder hacerse con el control de un partido en el que los rusos tuvieron, además, un gran acierto".

"Felicito al CSKA por su excelente partido. No jugamos esta noche como de costumbre, especialmente en transición defensiva. Íbamos todo el tiempo por detrás, un paso por detrás, sin reacción en ataque. Permitimos mucho a nuestro rival, hizo 30 puntos en transición, un récord", lamentó en rueda de prensa.

Pesic recordó que lo mejor para controlar el ritmo del partido es no permitir puntos de transición, ni jugadas rápidas. "Esta noche no tuvimos nuestra noche. Quizá hemos jugado demasiados partidos en la situación que hemos tenido con las lesiones, llevamos luchando muchos meses con varios problemas. No es una excusa, es la realidad", aportó.

"Nos movemos siempre entre la ilusión y la realidad, y la situación ahora es que deberíamos estar en una gran forma física para competir, y hay partidos en los que no juegas tan bien como querrías y para competir tendrías que estar en buena forma. El CSKA domina, lo primero, en el físico y no tuvimos oportunidad para detener su ritmo", añadió en este sentido.

Pesic cree que en duelos así es "necesario" estar a un alto nivel físico. "Pienso que no estamos en ese punto. Y al mismo tiempo tenemos que jugar contra equipos de un nivel alto. La semana pasada dominamos, con un gran baloncesto, ante Fenerbahçe y Maccabi. Pero luego tienes que jugar en Murcia, en un duelo que nos costó mucho", achacó.

"Esta noche hemos tenido muchos problemas, porque el CSKA siempre estaba cambiando de base, entre Hackett, James o Strelnieks. Nosotros reaccionábamos, no jugábamos. Pienso que se puede mejorar la confianza si metes tus tiros, pero el tiro es una disciplina donde hay altibajos que no se pueden controlar. En este caso, quiero explicar la importancia de tener continuidad en defensa de transición, pero esta noche tuvimos muchos problemas", reiteró en este sentido.

No obstante, negó estar "preocupado" en el sentido negativo tras este duelo. "Mi trabajo es estar ocupado y preocupado por mejorar al equipo, pero no estoy preocupado por este partido. Una persona está preocupada si no tiene soluciones, y yo las tengo. Sé cuál es la realidad y qué tenemos que hacer. En diciembre jugaremos diez partidos, tenemos que saber que es importante mejorar nuestro físico", concluyó.