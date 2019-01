Pesic: "Estamos donde estamos y no lo celebramos"

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, ha comentado este martes ante de jugar contra el AX Armani Exchange Olimpia Milán en la Euroliga que no mira al pasado sino al presente, que no puede celebrar estar en zona de 'playoff' en estos momentos sino luchar por mejorar y ganar para ponerse con dos triunfos de margen sobre los italianos, rival directo.

"El pasado no existe, en nuestras palabras solo está el presente. Si ganas se mejora el ambiente, pero estamos donde estamos y no lo celebramos, intentamos analizar nuestro partido contra el Burgos, por ejemplo, porque hay cosas a mejorar", comentó a los medios tras ganar por 80-85 en Burgos.

Y es que Pesic, que en la Euroliga ha logrado cortar cuatro derrotas seguidas con una buena racha de tres triunfos seguidos, quiere ganar en Milán para seguir viendo con optimismo el presente. "Con Darussafaka empezamos la segunda vuelta de la Euroliga y empezamos la lucha por el 'playoff'. No puedo decir que los partidos anteriores no fueran importantes, cada uno lo es, pero ahora no hay muchas opciones", manifestó.

"Se tiene que jugar al límite para ir al 'playoff', y este partido contra Milán es una oportunidad para mejorar nuestra posición. Pero sabemos que ganar en casa del Milán, a uno de los mejores equipos ofensivos de la Euroliga sobre todo en triples, es difícil", advirtió del rival.

"Habrá que controlar los rebotes defensivos, las defensas en transición. Tienen un equipo muy completo, como he dicho se necesita tener desde el primer minuto al último el foco en la defensa en transición", reiteró el técnico azulgrana.

Sin demasiado tiempo para preparar este duelo, el veterano entrenador tira de análisis previos. "No hay muchas oportunidades de entrenar, hay que aprovechar el tiempo para analizar. Primero nos viene el Milán y estamos físicamente en una buena situación, Tomic ha mejorado y también Pau (Ribas). Vamos a luchar y a jugar un baloncesto que nos ayude a ganar", apostilló.

Por su parte, el base Pau Ribas aseguró que están ante una semana "importante". "Son dos rivales directos y ganar les dejaría bastante atrás y los 'averages' serían nuestros. Quedaría mucho, pero tener buenos resultados sería muy importante de cara a mirar a la cuarta plaza o mirar más atrás", reconoció de cara a la visita el viernes del Panathinaikos.

"No quiero recordar demasiado las dos últimas temporadas de Euroliga, fueron muy duras y lo pasamos mal. Ahora estamos disfrutando, ganando partidos fuera. Habrá muchos momentos de forma, hay que ir poco a poco e intentar mejorar sin pensar en otros momentos", se sinceró.

Pero, de momento, celebró el buen rumbo del equipo. "Estamos bien, intentando luchar por esa cuarta plaza, con objetivos reales y estamos mejor. Pero sabemos que si no estamos al cien por cien pueden venir cuatro derrotas seguidas, como pasó", recordó sobre los tropiezos enlazados antes de la racha de victorias actual.