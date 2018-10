Pesic: "Ahora no se hacen cuentas"

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, ha señalado este jueves antes de medirse al Darussafaka Tekfen Istanbul en la cuarta jornada de la Euroliga que es "importante" afrontar cada partido "con buena cara" y sin hacer cuentas pese a que hayan empezado con balance negativo la competición.

"Ahora no se hacen cuentas, siempre es importante tomar todos los partidos con buena cara y buen físico", comentó el técnico a los medios en el Aeropuerto de El Prat antes de partir hacia Estambul para afrontar la cuarta jornada de la Fase Regular de la Euroliga.

Y viajan, como "siempre", con la victoria en mente. "Nosotros siempre planeamos ganar, la pregunta es: ¿Cómo? Los otros también juegan, y en la Euroliga los equipos son muy competitivos. Cada partido, en casa y fuera, es un nuevo reto para nosotros", señaló.

De momento, al estar al inicio de temporada, todavía están en "buen estado físico", pero advierte del peligro del rival en este sentido. "No estamos cansados, pero Darussafaka es un equipo muy competitivo, muy atlético, con seis americanos. Un equipo que juega muy bien junto, con jugadores nuevos pero que lo hicieron muy bien ante el CSKA. Tendremos que jugar al límite para ganar", avisó.

"Ellos han ganado un partido, contra un nuevo equipo de la Euroliga, y contra Efes mostraron que pueden jugar contra todos. Nuestro plan y actitud es siempre prepararnos para la victoria", apostilló en este sentido el técnico serbio-alemán del Barça Lassa, que tiene un balance de 1-2 igual que el Darussafaka.

Por otro lado, comentó la novedad del viaje de Adam Hanga, aunque no es seguro que pueda jugar. "Ha empezado con el equipo, cada día es importante para él y para mí pero todavía no está preparado para dar su máximo, y no necesitamos correr riesgos. Poco a poco. La temporada es muy larga y Hanga jugará en los próximos partidos, pero no sé cuándo. Dependerá de la situación", aportó.

Por su parte, el jugador esloveno Jaka Blazic celebró el triunfo en la Liga Endesa contra el Valencia Basket sobretodo en cuanto a coger confianza. A nivel personal, también se mostró contento con su situación y aportación actual.

"Necesitaba algo de tiempo para adaptarme a esta organización, es más fácil ahora que sé las normas y lo que se espera de mí. Creo que se nota en los entrenamientos y en cada partido", se sinceró.

Sobre el rival, cree que tienen a algunos de los mejores jugadores en el uno contra uno de la competición. "Son atléticos y les gusta correr. Hemos hablado de ello, lo hemos trabajado, y creo que estamos preparados. Entrenaremos allí y espero que sea suficiente para ganar", manifestó.