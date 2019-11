Pau Ribas en Esports COPE: “A veces hablan más de nosotros que de sus propios equipos”

El jugador del FC Barcelona ha hablado en Esports COPE sobre la polémica que ha rodeado al equipo en la previa del Clásico de Euroliga de este jueves. “Son cosas que a veces se publican y se hablan. El coach es muy exigente y lo ha sido así desde el primer día. Así hemos ganado títulos. Tenemos una plantilla muy amplia este año, habrá tiempo para todos. Tenemos que estar concentrados en nuestro trabajo y olvidarnos de lo demás. Es verdad que la expectativa es muy alta y eso lo saben los rivales, que a veces hablan más de nosotros que de sus propios equipos”, ha dicho Ribas sobre la información de Marca.com apuntando malas relaciones entre Pesic y su plantilla. “Antes de un Clásico, todo el mundo hace su trabajo y la prensa también. Nosotros sabemos lo que queremos hacer y estamos muy tranquilos”.

El campeón del Mundo espera un recibimiento caliente en el Wizink Center, en especial hacia Mirotic. “Con Nico ya jugamos allí la Supercopa, pero ahora parece que el ambiente será más hostil. Él está preparado”.

Sobre la gran inversión del Barça esta temporada, Ribas destaca que el equipo ha mejorado: “tenemos más calidad ofensiva, gente como Niko o Koric están muy bien y eso se está notando. Tenemos una gran plantilla para conseguir más retos” y destaca que la exigencia es máxima, “estamos obligados a mejorar. Estamos obligados a llegar a las finales y una vez allí todo depende de muchos detalles”.

Pau Ribas todavía no ha jugado desde la lesión a principio de temporada y espera tener minutos. “Tengo ganas de jugar porque no he podido hacerlo desde el Mundial. Llevó ya una semana trabajando con el grupo, pero falta coger ritmo. Dependerá del entrenador pero yo me siento bien y siento que puedo aportar cosas al equipo”.