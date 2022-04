Pau Gasol: "Es más difícil ser padre que ganar un anillo de la NBA"

Pau Gasol concedió una entrevista al Diaio MARCA en la que ha expuesto su 'día a día' en su 'nueva vida' alejado de las pistas, aunque no mucho, en San Francisco donde reside actualmente con su mujer y su hija. "Sin el baloncesto no estoy, estoy sin competir. Sigo viendo las competiciones tanto de Europa como las de Estados Unidos. Mi pasión por el deporte sigue, siempre estará ahí. Sin duda, no jugar, no competir y no estar en ninguna dinámica de equipo es muy diferente".

El más que probable mejor jugador de baloncesto de la historia de España, también relató el cambio que ha supuesto el dejar el baloncesto y sobre todo el cambio que ha supuesto en su rutina diaria: "Tengo actividad, mi inquietud no para. Tengo llamadas, reuniones, eventos on-line ya sea a través de nuestra fundación, ya sea con otra faceta, como mi rol en la Comisión de Atletas del COI que no presumía en un principio que fuera tan activo, pero al final es todo lo que quieras involucrarte y participar, y lo hago mucho. Con FIBA estoy bastante en contacto porque dentro de mi labor en el COI tengo asignada la relación con la FIBA. Aquí, a nivel local, viendo la posibilidad de trabajar con los Warriors".

El mayor de los Gasol también ha sido honesto en su idea de futuro y deja claro su intención de seguir ligado al baloncesto en cualquiera de las 30 franquicias de la NBA, "aunque sería mejor aquí en San Francisco".

Pero Pau lo que si tiene claro es que "lo mejor de la retirada es la libertad. Lo valoro mucho. Hay dos cosas que repito mucho cuando hablo sobre mi situación, ya sea a nivel de negocio o en el plano personal. Son flexibilidad y estabilidad".

Enamorado de su niña, Elisabet Gianna Gasol, a la que puso el nombre de la hija tragicamente fallecida en honor a su 'hermano' también fallecido Kobe Bryant, solo tiene palabras de amor y emotividad: "Ser padre es algo muy especial. Ver crecer a nuestra pequeña es algo maravilloso. Por una parte agradezco que sea en este momento de mi vida en el que no estoy compitiendo o viajando mucho o volviendo a casa exhausto o quemado. Tener la posibilidad de hacer cosas con nuestra pequeña es genial". Aunque el flamante pívot español tiene claro que "es más diícil ser padre que ganar un anillo de la NBA".