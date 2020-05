Pau Gasol y los Juegos de 2021: "No es inhóspito jugar con 41 años, pero esta inactividad es un reto mayor"

Sobre la NBA: "El deseo y la intención es retomar y acabar la temporada, por lo menos 'play-offs'"

El jugador español de baloncesto Pau Gasol ha asegurado que la "inactividad" que está sufriendo a causa de su lesión en el pie y con la dificultad añadida que tiene en su recuperación el confinamiento por el coronavirus hacen que sea un "reto mayor" el poder estar en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, si bien ha recalcado que intentará seguir en activo y estar en ellos aunque sea con 41 años.

"Sería ingenuo no pensar en la retirada, pero sigo con deseo de recuperarme, veremos si me da la oportunidad de seguir jugando. Es confuso saber si el tiempo está a mi favor o en mi contra. No es inhóspito que un jugador pueda jugar a los 41 años, se ha dado varias veces, pero con este tiempo de inactividad supone un reto mayor. Hay que recuperar el pie, lo primero", comentó en declaraciones a TDP recogidas por Europa Press.

Pau Gasol, operado de su lesión en el pie el 9 de mayo de 2019 y posteriormente el 28 de diciembre del mismo año, sigue recuperándose con la intención de darse una prórroga en el baloncesto profesional, tanto a nivel de NBA --actualmente 'cortado' en Portland Trail Blazers-- como con la selección española.

"Espero que esté yendo bien, la recuperación. Con esta pandemia y el confinamiento no he podido hacer cosas que tenía planeadas. Tendría que haber tenido visitas médicas para el seguimiento del hueso, unas plantillas especiales para aumentar la carga, y todo ha sido alterado", reconoció el pívot catalán.

No obstante, tiene claro que su deseo es luchar hasta el final para retirarse en las pistas, cuando llegue el momento. "Me he puesto en quirófano dos veces para darme la oportunidad de seguir jugando un poco más al baloncesto. Mi objetivo eran los Juegos de este verano, eso ha cambiado, pero intento tener la opción de volver a jugar", se sinceró.

Eso sí, no sabe si erá con Portland o en otro equipo. "La sensación es incierta. No lo sé. Mi intención es centrarme en mi recuperación, y que mi pie pueda practicar el baloncesto profesional del más alto nivel y veremos qué opciones se me abren. Pero sin tener esa confirmación de que puede suceder, sería soñar en balde", matizó.

Por otro lado, sobre el regreso de la NBA a la competición esta temporada, cree que el escenario más factible es proseguir con los 'play-offs' y la lucha por el título sin terminar las jornadas pendientes de la Liga Regular. "Es complicado, cada deporte y cada liga van a tener que buscar una forma creativa, innovadora, segura y responsable de volver a una realidad que no va a ser la habitual. El deseo y la intención es retomar y acabar la temporada, pero me parecería sorprendente que se jugaran partidos de Liga Regular", apuntó.

"Para un equipo sin opciones de 'play-offs', volver a arrancar para tres partidos e irse a casa no tendría sentido. Pero al menos el escenario es que los equipos de 'play-offs' puedan jugar entre ellos y salga un campeón de este año, y a ver cómo se empieza la siguiente temporada. Hay fechas límite para que las cosas ocurran o no", añadió en este sentido.

En cuanto a una posible retirada de su camiseta con el '16' en Los Angeles Lakers, opción que defendía su amigo, el fallecido Kobe Bryant, aseguró que la mera posibilidad de que lo contemplen le enorgullece. "Sería un honor estar en los más alto del Staples Center, con la camiseta retirada en esa franquicia histórica y al lado de grandes jugadores. Es difícil de imaginar, pero sólo que consideren la posibilidad es un tremendo honor", manifestó.

Un Bryant, fallecido el 26 de enero de este año en accidente de helicóptero junto a su hija, al que ha vuelto a ver gracias al documental 'The Last Dance' de los Chicago Bulls de Michael Jordan. "He visto a Kobe. Para mí fue emotivo y verle, cuando él empezó jugando contra Michael. Todo lo que Bryant ha conseguido es gracias a Jordan. Emociona muco verle, para mí está siendo difícil el digerir su muerte y la de su hija. Ver clips suyos me recuerda lo especial que ha sido", se sinceró.