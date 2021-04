Pau Gasol se estrena con el Barça con 9 puntos y 4 rebotes en la derrota ante el Bayern

El pívot Pau Gasol se ha estrenado esta tarde con la camiseta del Barcelona y como titular en el partido que mide al equipo azulgrana con el Bayern de Múnich en el Palau Blaugrana. En un partido sin nada en juego, Gasol, de 40 años, ha compartido quinteto con los bases Nick Calathes y Leo Westermann, el alero Sergi Martínez y el ala-pívot Víctor Claver. Gasol erró su primer lanzamiento a canasta, pero anotó el segundo, a los 47 segundos del partido.

25 meses después, Pau Gasol, con 40 años, volvió a sentirse jugador y disputó sus primeros minutos con la camiseta del Barça, en un partido intrascendente para los azulgrana ante el Bayern de Múnich en la Euroliga (72-82) en el que jugó 13.03 minutos, anotó 9 puntos (4/9 de dos y 1/2 en libres), capturó 4 rebotes, dio una asistencia y forzó dos personales, pero sobre todo destiló buenas sensaciones, pese a la inactividad.

Gasol, que firmó por el Barça para preparar su participación en los Juegos Olímpicos y no jugaba desde el 10 de marzo de 2019 tras una lesión en el pie, salió en el quinteto titular y a los 47 segundos, en el segundo tiro que lanzó, anotó su primera canasta. Jugó 4:23 minutos en el primer cuarto (6 puntos); 4 minutos en el segundo (un tiro libre anotado); 4:40 en el tercero, cuando anotó una canasta tras una asistencia de Calathes y no jugó en el cuarto final.

�� @paugasol's first game stats:



��️ 9 Points



�� 4 Boards



�� 1 Assist



��❤️ Millions of culers happy to have you back pic.twitter.com/BTaah3uqz4