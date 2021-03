Pau Gasol ya está en Barcelona, el viernes pasa revisión y será presentado tras las elecciones

El jugador español Pau Gasol ya está en Barcelona, tras no poder viajar antes desde Estados Unidos, y este viernes pasará la revisión médica aunque no será presentado hasta después de las elecciones presidenciales, que tendrán lugar este domingo.

Ja som aquí!!!

Ya estamos aquí!!!

We are already here!!! #Barcelona

