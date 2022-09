Pablo Prigioni: "No creo que Lorenzo Brown sienta la camiseta española como Llull o Rudy; fin de la discusión"

Como si no hubiera habido poca polémica por la convocatoria de Lorenzo Brown con la Selección Española de baloncesto para la disputa del último Eurobasket, el último en echar más leña al fuego ha sido un hombre que conoce bien el baloncesto español, como es Pablo Prigioni.

El actual seleccionador argentino se ha mostrado mucho más estricto que, por ejemplo, la Federación Española de Baloncesto, que ha permitido la inclusión de jugadores nacionalizados españoles en las últimas convocatorias: "Yo siempre estuve en contra. Mientras yo esté en la selección eso no va a pasar, ni siquiera va a haber un integrante del staff de otro país", declaró en una entrevista a Basquetplus. "Cuando yo no esté, que se tome la decisión que quieran. Para mí la selección es lo más puro que hay y ya tenemos nuestras competencias de clubes para competir con gente de todo el mundo. Y me parece fantástico".

Prigioni precisó que no está contra las selecciones que nacionalizan jugadores de otros países, "sino contra la regla. Prefiero perder con gente nuestra que intentar ganar con una persona que no sea argentina".

Sobre el caso de Lorenzo Brown, nacionalizado por España sin haber jugado en ningún equipo español, fue tajante: "No creo que Lorenzo Brown sienta la camiseta española como Llull o Rudy. Ahí se acaba la discusión para mí".

Y es que teme que las competiciones deportivas entre países se acaben convirtiendo en una Liga con fichajes: "Se termina convirtiendo en eso, y para mí si no tiene sentido. Si no ganamos con los nuestros, tendremos que trabajar más duro en las formativas y demás", reflexionó.

Prigioni, después, en Twitter

Ante el revuelto producido por estas declaraciones, Pablo Prigioni recurrió horas después a sus redes sociales para precisar e insistir en que "estoy en contra solo de la normativa que lo permite, no de los países que la utilizan", mientras subrayaba dichas declaraciones en la entrevista publicada.

Repito!! Estoy en contra SOLO de la NORMATIVA que lo Permite! No de los Países que la Utilizan! Están en Todo Su Derecho!! pic.twitter.com/ww695rHROe — Pablo Prigioni (@PPrigioni9) September 21, 2022

