Pablo Laso recibe el alta

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, ha recibido el alta médica en la mañana de este martes después del infarto de miocardio que sufrió en la madrugada del sábado al domingo.

"Ya estoy en casa, y me encuentro perfectamente", confesaba el propio Laso en redes sociales. "He tenido la suerte que la vida me ha dado un aviso".

Tal y como apunta el técnico blanco y en palabras de su médico "estoy mejor que hace cinco días".

Para terminar, Laso se siente "con fuerza y ganas de volver cuanto antes".

En otro mensaje, Laso quiso agradecer todo el apoyo recibido y también el trato recibido en el centro médico.

Minutos más tarde de los mensajes de Pablo Laso, el Real Madrid emitía un comunicado confirmando las novedades positivas en cuanto a la salud de su técnico e indicaba que "desde este momento, nuestro entrenador continuará en su domicilio con el tratamiento médico correspondiente".

El entrenador del Real Madrid sufrió un infarto de miocardio en la madrugada del pasado sábado, lo que obligó a ingresarle en la UCI después de someterle a un cateterismo. Dada su evolución "favorable", el técnico vasco fue trasladado a planta este lunes, para abandonar el Hospital y regresar a casa en la mañana de este martes.

El entrenador dirigió el pasado sábado con normalidad el partido del 'Playoff' de la Liga Endesa de su equipo ante el Bitci Baskonia en el WiZink Center (83-71), en el que los blancos pusieron el 2-0 en la eliminatoria. Sin embargo, no podrá estar en el tercer duelo del cruce de este martes, en el que su asistente, Chus Mateo, estará al frente del banquillo blanco.