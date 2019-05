Pablo Laso, en El Partidazo de COPE: "Del CSKA dejaría fuera al 'Chacho'"

En El Partidazo de COPE hemos hablado con el entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, a 24 horas de su partido ante el CSKA de Moscú:

¿NERVIOS?

Hemos jugado este torneo varias veces. Pero esto es como el estudiante que se pone a estudiar para el examen del día siguiente, algo de nervios hay.

¿QUÉ SIGNIFICA JUGAR EN VITORIA?

Intento no cambiar mis rutinas. Me escapo con mi madre a tomar un café. Si puedo voy y si no puedo, no puedo. Que la Final Four sea en Vitoria es un logro para Vitoria. Me siento un vitoriano más y lo digo con orgullo.

¿CKSA, FAVORITO?

Yo no soy de hablar de favoritos. Cuando me dan lo acepto y cuando no me dan, lo acepto. Nos enfrentamos a un equipazo. En los dos partidos estuvimos a punto de ganar, no supimos rematarlos. Será un partido diferente.

¿QUÉ TAL ESTÁ LLULL?

Está bien. Sergi es un jugador que transmite y por eso me preguntais por él. Tuvo una lesión grave, se recuperó de forma increíble. Empezó la temporada como un tiro, pero ha tenido la mala suerte de haber tenido pequeñas cosas que le han obligado a parar y le ha afectado a su regularidad. Le veo cada día mejor.

¿A QUIÉN DEJARÍAS FUERA DEL CSKA?

Dejaría fuera al Chacho. El juego interior del CSKA y el nuestro es diferente. El suyo es atlético, no muy alto. Y en cuanto al juego exterior, tienen jugadores muy talentosos y nosotros tenemos más jugadores de equipo

¿GANAR DOS SEGUIDAS?

No pienso en lo que he ganado, ahora me centro en esta.

¿BASE PARA GANAR?

Ser constantes los 40 minutos

¿PRESION PARA EL ENTRENADOR?

Yo soy una persona bastante normal. El baloncesto es mi vida. Mi manera de ser me hace ver siempre un poco hacia adelante y los objetivos que tengo delante, pero no en el futuro muy lejano. Yo no sé lo que voy a hacer el lunes. Pero tampoco pienso en el pasado.

¿SUPERSTICIÓN?

Era mucho ante, ahora cada vez menos. Mantengo alguna como dormir con la tele encendida, mismas rutinas, si he ganado con una corbata la mantengo. La edad me hace ver que eso solo sea una rutina.