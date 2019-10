Pablo Laso: "Me alegraré mucho cuando le quitemos el 'casi' a Mejri"

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, reconoció este miércoles que se alegrará "mucho" si el club consigue quitar el "casi" al fichaje del pívot tunecino Salah Mejri, y también apuntó del peligro de la visita de este jueves del Maccabi en la Euroliga, un rival "muy difícil de ganar".

"Cuanto le quitemos el 'casi' a Mejri me alegraré mucho, pero si ahora me hablas de Salah es como si me hablaras de cualquier otro. Es un buen jugador al que conocemos bien", se limitó a comentar Pablo Laso ante los medios en la previa del duelo ante el Maccabi en la Euroliga.

El vitoriano se refirió al conjunto israelí, "un rival que ha cambiado mucho en la fisionomía del equipo" y que es "muy atlético y agresivo". "La mano de Sfairopoulos ya se fue notando la temporada pasada y ahora es muy difícil de ganar. Ha demostrado que es uno de los equipos más en forma de este inicio de temporada y seguro que será muy difícil", advirtió.

Por ello, pidió "estar preparado para defender bien a muchas situaciones de tiradores, de poste bajo y de uno contra uno". "A partir de nuestra defensa debemos intentar imponer nuestro ritmo de partido, que es al final donde les podemos hacer daño si somos capaces de ser constantes en el juego", indicó.

El Maccabi intentará acabar con el buen inicio del equipo madridista, aún invicto en esta campaña y al que su técnico ve "bien independientemente de los resultados". Laso consideró "normal que afecte ganar o perder", pero aseguró que trata de alejarse de ese tipo de "lecturas" de los partidos.

"La semana pasada tuvimos dos compromisos muy difíciles y el equipo respondió bien. Es un calendario exigente, pero que tengamos los dos partidos en casa es bueno porque nos permite perder menos tiempo en viajes, entrenar y recuperar bien. Cada partido es diferente y complicado y jugar en casa es bueno para nosotros por el apoyo del público, esperamos hacer dos buenos encuentros esta semana", sentenció.