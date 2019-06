Oriola: "Hemos estado todo el partido a remolque y así es muy difícil"

El jugador del FC Barcelona Lassa Pierre Oriola lamentó no haber podido ganar este sábado al Real Madrid (67-87) en el primer partido de la final del 'playoff' de la Liga Endesa y explicó que fue "muy difícil" después de haber estado todo el encuentro "a remolque".

"No hemos entrado en el partido en un buen momento, ellos han creído un poco más en la victoria que nosotros, pero es el primer partido solo. La primera batalla la hemos perdido, pero quedan cuatro y el objetivo aún está presente y está vivo, que es irse de Madrid con una victoria", reconoció.

"Pero, si no creemos y no somos capaces de cambiar cositas... Más que acierto, al final es creer y querer. Si no cambiamos esto, es dificíl. Estuvimos todo el partido a remolque y así es muy difícil contra un rival como el Madrid. Nos ha costado muchísimo y cada vez que nos acercábamos al marcador, anotaban ellos", resumió.

De cara al partido del lunes, el segundo de la serie, Oriola pidió "empezar más duros mentalmente y dar el primer golpe". "Tenemos que ir al partido desde el principio porque hoy hemos estado muy blancos atrás, hemos permitido canastas muy fáciles y no tuvimos el acierto que habíamos tenido últimamente", dijo.

"Perder contra el Madrid, y por 20 puntos, duele como barcelonista que soy. Estoy jodido, con perdón, porque lo que quiero es ganar y que mi equipo juegue bien", finalizó.