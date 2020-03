Calderón, en COPE: "Al americano, un seguro médico le cuesta al mes lo que nosotros pagamos al año en España"

ESCUCHA LA ENTREVISTA A JOSÉ MANUEL CALDERÓN EN EL PARTIDAZO DE COPE

Entrevistamos en El Partidazo de COPE al ex jugador de la NBA José Manuel Calderón, que actualmente trabaja en el sindicato de jugadores de la liga nortemericana. Juanma Castaño le preguntó por cómo se está viviendo en Nueva York la gran crisis que está produciendo en todo el mundo la pandemia del coronavirus: “Aquí todavía te acosejan estar en casa pero tienes más libertad en salir. Se está poniendo la cosa peor, es una ciudad gigante y hay muchísimo casos. Los restaurantes están todos cerrados, las tiendas también. Solo abren farmacias y supermercados. Se empezaron a hacer cosas un poco antes, pero luego no lo han controlado tan bien. Ha ido poco a poco avanzando a más estados y han ido poniendo prohibiciones pero no tan estrictas".

Una de las grandes preocupaciones es los problemas que tienen los estadounidenses con los seguros médicos privados al no existir sanidad pública: "Eso ha sido lo que ha hecho que todo costara más, hasta que han llegado los tests gratis para la gente y que no se podía permitir la gente. El test lo tienes seguro, se han montado sitios para ir con el coche, y a partir de ahí creo que está garantizada la cura. Más o menos un seguro les cuesta al mes lo que nosotros pagamos al año por uno en España".

José Manuel Calderón jugó en Raptors, Pistons, Hawks, Lakers, Cavaliers y Knicks.EFE

Sobre si la población hace caso a las normas de confinamiento, el ex jugador cree que en general hay conciencia de que es un problema grave: "Hay de todo. Hay gente que piensa que a ellos no les toca, como ha pasado en España. En NY la gente se ha dado cuenta y no se ve gente por la calle, pasean al perro o viene con la bolsa de la compra".

Calderón habló sobre qué puede pasar con esta temporada de la NBA: "Hay que tener plan A, B, C y D. Ahora es muy pronto. Hay que ir avanzando y cada dos semanas hay que ir viendo los pasos a seguir. Jugadores y NBA queremos que no se cancele y ojalá podamos jugar, pero cuando todo el mundo esté seguro. No queremos decir que cancelamos porque a lo mejor en mayo estamos hablando de otra situación. Ahora todos van a cobrar el 1 de abril, eso lo hemos confirmado. A partir de ahí depende de cuál será el siguiente paso porque se cobra cada 15 días. Todos los jugadores nos regimos con las mismas normas. En los últimos días no han salido más, creo que ha habido seis o siete casos. De momento ha funcionado la cuarentena. Estar en casa es lo que puede vencer a esto".