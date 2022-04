North Carolina y Kansas se enfrentarán en la final universitaria de la NCAA

La final de la NCAA enfrentará a la Universidad de North Carolina frente a Kansas este lunes a partir de las 3 de la mañana en España. Será en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, hogar de los New Orleans Saints de la NFL. Entre los dos equipos suman 10 campeonatos de la NCAA, siete para los de Carolina del Norte y tres para los de Kansas.

Duke, 77 - North Carolina, 81

North Carolina se ha plantado en la final de la NCAA tras vencer a Duke en una de las mayores rivalidades del baloncesto universitario. Además, este ha supuesto el último partido del reconocido entrenador de la Universidad de Duke y de la seleccón estadounidense de baloncesto Mike Krzyzewski. Coach K 'se jubila' tras 42 temporadas al frente de los 'Blue Devils', cinco campeonatos universitarios y 13 aparaciones en la Final Four.

La gran promesa universitaria, Caleb Love de 20 años y que posiblemente esté en el próximo Draft de la NBA, lideró a su equipo a la victoria con 28 puntos que eclipsaron al posible futurno número uno del Draft Paolo Banchero que terminó con 20 puntos.

Kansas, 81 - Villanova, 65

Partido fácil para los de Kansas en el que brillaron con luz propia David McCormack y Ochai Agbaji que sumaron 46 puntos entre ambos para liderar la victoria ante Vilanova.

WIRE-TO-WIRE WINNER



THE KANSAS JAYHAWKS ARE BACK IN THE NATIONAL CHAMPIONSHIP FOR THE FIRST TIME SINCE 2012 ??@KUHoops#MFinalFourpic.twitter.com/A2KX2bCZKY — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) April 3, 2022