Nigeria sorprende a USA en un partido de preparación para los Juegos Olímpicos

La selección de Estados Unidos perdió en su primer partido de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio, por 87-90, ante Nigeria, en un encuentro disputado en Las Vegas. Pese a llevar sólo cuatro días de entrenamientos y tener las ausencias de Devin Booker, Khris Middleton y Jrue Holidayque están disputando la final de la NBA, con Phoenix Suns el primero y Milwaukee Bucks el segundo y el tercero, la derrota estadounidense se puede calificar de sorpresa. Los nigerianos, con seis jugadores de la NBA, ganaron a los estadounidenses no sólo en el marcador, sino también en el rebote, 34-46.

"It means nothing if we don't learn from it."



We'll figure it out ?????? pic.twitter.com/UIdwwz35fR