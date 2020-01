La niebla, posible causa del accidente en el que murieron Kobe Bryant y su hija

El legendario jugador de la NBA Kobe Bryant, ganador de cinco anillos de campeón y doble campeón olímpico, falleció este domingo en un accidente de helicóptero, junto a su hija de 13 años Gianna y otras siete personas, en Calabasas (California).

El accidente tuvo lugar sobre las 10:00 de la mañana hora local, a la altura de las calles Las Virgenes Road y Agoura Road, en una pequeña zona montañosa y en medio de unas condiciones de niebla. El helicóptero viajaba desde Orange -donde vivían la familia Bryant- hasta Thousand Oaks. Allí Gianna debía jugar un partido en la academia.

El aparato impactó con el suelo y se vio envuelto en llamas de inmediato, lo cual dificultó la intervención de bomberos y sanitarios. Las investigaciones apuntan que el helicóptero tenía una gran cantidad de combustible porque apenas lleva 40 minutos de vuelo.

La niebla y las condiciones meteorológicas adversas podrían ser los motivos que provocaron el fatal accidente. El día en California era tan malo que el portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles, Josh Rubenstein, señaló que la División de Apoyo Aéreo del departamento decidió que sus helicópteros permaneciesen en tierra por la mañana debido a las condiciones de niebla y que no volaron hasta la tarde. Rubenstein indicó que "la situación climática no cumplió con nuestros estándares mínimos para volar. La niebla era suficiente para que no estuviéramos volando".

Kurt Deetz, expiloto de Island Express Helicopters, también señaló que las condiciones climáticas en Van Nuys eran malas el domingo por la mañana y descarta que el accidente pudiera deberse a problemas mecánicos. "La probabilidad de un fallo en un bimotor, en ese modelo de helicóptero, simplemente no sucede", valoró Deetz.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, siglas en inglés) será la encargada de investigar e identificar la causa probable de todos los accidentes de aviación civil en Estados Unidos, así como los accidentes de trenes, carreteras y marinos. La agencia normalmente advierte que no puede determinar la causa de un accidente hasta después de un año.

UN MITO DEL BALONCESTO

Bryant, de 41 años y nacido en Philadelphia, puso fin a su exitosa carrera en abril de 2016 tras jugar 20 temporadas en los Lakers. Está considerado uno de los mejores jugadores de la historia, cinco veces campeón de la NBA y cuarto anotador histórico, recientemente superado por LeBron James.

La trágica noticia llega un día después de que Bryant estuviera de nuevo en boca de todos, ya que LeBron, jugando su segunda temporada con los Lakers, le pasó en la tabla de anotadores. "Sigues llevando el baloncesto más allá. Mi total respeto", puso en Twitter el propio Bryant hace menos de 20 horas, después ser superado. Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (36.928) y ahora James (33.655) están por delante de la 'Mamba Negra', un jugador diferente y de época en la franquicia de oro y púrpura. Bryant se despidió del balón naranja el 13 de abril de 2016, despedida que firmó con 60 puntos en la victoria Laker sobre Utah Jazz.