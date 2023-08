Canadá termina la primera ronda imbatida tras una trabajada victoria sobre Letonia

Canadá, 101 - Letonia, 75

Canadá terminó este martes la primera ronda del Mundial de Baloncesto 2023 invicta y como líder del Grupo H tras una trabajada victoria por 101-75 ante Letonia en la que volvió a brillar Shai Gilgeous-Alexander, con 27 puntos. A pesar de la derrota, Letonia también pasa a la segunda ronda del Mundial. Canadá y Letonia se cruzarán ahora con los dos primeros equipos del grupo G en el que España ya está clasificada y sólo queda determinar quien ocupará la otra plaza, Brasil o Costa de Marfil.

Es la primera vez que Canadá termina la primera ronda de un Mundial como líder de grupo e imbatida. Gilgeous-Alexander es también el primer jugador que consigue más de 10 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias en todos los partidos de una primera ronda de la competición.

Canadá, que dio la sorpresa al ganar con facilidad a Francia en su primer partido y luego arrolló a Líbano, tuvo que trabajar para obtener la victoria ante Letonia. Salió fría a la cancha. Sin intensidad defensiva, los tiradores de Letonia aprovecharon la pasividad de los norteamericanos. Los triples de Arturs Zagars, Rodions Kurucs y Arturs Kurucs en los dos primeros minutos colocaron un 5-9 en el marcador que forzó al seleccionador canadiense, el español Jordi Fernández, a pedir su primer tiempo muerto.

Los canadienses tampoco tenían ritmo en ataque y los tiros de larga distancia de Dillon Brooks y Shai Gilgeous-Alexander no encontraban el aro lo que permitió a los letones irse en el marcador 12-23 a falta de 1.23 para el final del primer cuarto. Tras el fin de los primeros 10 minutos, Fernández, que se hizo cargo del equipo canadiense a finales de junio, propinó una sonora bronca a sus jugadores. El catalán les advirtió que tras un primer cuarto en el que no se emplearon a fondo, "ahora toca trabajar".

Al inicio del segundo periodo, Canadá y Letonia se mostraron imprecisos. En los dos primero minutos, los dos equipos sólo anotaron dos puntos cada uno. Los letones, aunque ya no podían lanzar triples con tanta comodidad, mantenían sin grandes dificultades la ventaja de 10 puntos en el marcador. A falta de 5.38 para el descanso, el marcador señalaba un 20-30 a favor de los letones. La ventaja de los europeos llegó a las 12 puntos, 23-35.

Pero en los últimos cuatro minutos, los canadienses protagonizaron una remontada capitaneada por Gilgeous-Alexander que les llevaría a colocarse delante en el marcador al final de la primera mitad. Un triple del base canadiense inició un parcial de 20-7 en el que también colaboraron RJ Barrett, Kelly Olynyk, Nickeil Alexander-Walker y Dwight Powell. Cuando los dos equipos se fueron a los vestuarios al descanso, Canadá estaba arriba un punto, 43-42.

Tras el descanso, Gilgeous-Alexander asumió la responsabilidad. El base de los Oklahoma City Thunder de la NBA hizo 16 puntos de los 24 puntos que Canadá anotó en el tercer cuarto, incluidos dos triples de tres intentos. El equipo de Fernández aprendió la lección del primer cuarto. En el tercero, el equipo norteamericano, que tiene siete jugadores de la NBA, salió preparado para golpear primero. Y los canadienses ejecutaron lo que Fernández exigió con un parcial de 10-0 que dejó el marcador 53-44 tras cuatro minutos de juego.

Letonia reaccionó tras la tromba inicial canadiense con canastas de Andrejs Grazulis y Rodions Kurucs. los mejores letones en ese momento. El esfuerzo dio resultados y el equipo letón se situó a tres puntos, 55-52 a falta de cuatro minutos para el final del tercer cuarto. Gilgeous-Alexander volvió a acelerar a su equipo que en cuatro minutos colgó un parcial de 22-5 que desfondó a los letones. El tercer acto concluyó con 67-57.

En el último cuarto, los letones asumieron que Canadá terminaría como líder del grupo. En el periodo, el equipo letón se conformó con 18 puntos mientras que los canadienses, relajados, anotaron otros 18 para terminar el partido 101-75, 26 puntos arriba.

Alemania, 101 - Finlandia, 75

Alemania culminó la primera fase como líder del Grupo E con pleno de victorias al vencer este martes por un apabullante 101-75 a Finlandia, que se despide del Mundial con tres derrotas en tres encuentros.



El choque sólo fue igualado en el primer cuarto, ya que los teutones lo rompieron en el segundo parcial y en la segunda mitad del duelo exhibieron parte de su potencial para no dar opciones a una Finlandia en la que volvió a estar por debajo del nivel esperado su estrella, Lauri Markkanen.

A los dos equipos les costó entrar en el partido (3-2, m.4) mostrándose erráticos e imprecisos, especialmente los alemanes, en el inicio. El cuadro teutón hizo daño en el primer cuarto con su poderoso juego interior, pese a que Franz Wagner fue baja en el choque por unos problemas de tobillo tras perderse también el pasado partido ante Australia.



El despertar de Finlandia en ataque hizo que los nórdicos se pusieran por delante (12-16, m.7) y ya no cedieron el control durante todo un primer cuarto que acabó 19-22.



Alemania subió su intensidad defensiva en el segundo acto y encontró vías de anotación diferentes a las habituales para voltear el marcador ante una Finlandia negada en ataque con un espectacular parcial de 16-2 (37-27, m.15). Las defensas zonales de Finlandia frenaron la escapada de Alemania, aunque no pudieron parar el despertar anotador de Dennis Shroeder (13 puntos en el primer tiempo), que permitió a los centroeuropeos llegar con ocho unidades de renta al descanso (47-39).



Tomó la batuta anotadora en Alemania en el tercer cuarto Isaac Bonga, con ocho puntos seguidos para empezar a dejar el choque sentenciado (55-39, m.23). La mejoría en el triple de Finlandia no fue suficiente para que los nórdicos se acercaran en el marcador (68-48, m.26) porque seguía anotando con mucha facilidad una Alemania que entró en el cuarto final con el choque totalmente controlado (76-55).



Los diez últimos minutos sirvieron para que Alemania ampliara aún más su renta (87-60, m.35) ante una muy desacertada Finlandia y para que ambos equipos cerraran la primera fase dando más minutos a sus jugadores menos habituales.

Líbano, 79 - Francia, 85

Francia, subcampeona olímpica, terminó hoy su amargo paso por el Mundial de Baloncesto 2023 con una sufrida victoria por 79-85 ante el Líbano, lo que deja la parte de abajo de la tabla del grupo H con "Les Bleus" en tercer lugar y al combinado libanés como colista.



A la selección francesa, subcampeona europea y tercera en el Mundial 2019, le resta ahora el doloroso trance de jugar por concluir el torneo en la decimoséptima posición como máxima aspiración.



Ambas selecciones saltaron a la cancha del Indonesia Arena de Jakarta ya eliminadas, tras haber perdido sus respectivos partidos con Canadá y Letonia, que dirimirán más tarde el primer y segundo puesto de la clasificación y el perdedor tendrá que enfrentarse a España en octavos de final.



Con sus tres pivots -Rudy Gobert, Moustapha Fall y Mathias Lessort- de baja para este partido, Francia sufrió durante la mayor parte del encuentro e incluso llegó al último cuarto por debajo en el marcador, frente a un Líbano que con un gran Wael Arakji demostró más ambición que los galos.



Pero Francia consiguió asegurarse la victoria en la recta final del duelo, evitando la humillación de volver a casa con cuatro derrotas.



Arakji, con 29 puntos, 3 rebotes y cuatro asistencias, fue la punta de lanza del Líbano; mientras que Guerschon Yabusele (18 puntos, 3 rebotes y una asistencia) y Evan Fournier (17 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias) dejaron los mejores números del cuadro francés, además de un notable Nicolas Batum (12 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias).



El conjunto de Vincent Collet partía como uno de los favoritos del torneo, si bien acudió a la cita mundialista sin su prometedora gran estrella Victor Wembanyama -que fue baja para reservarse físicamente para su estreno en la NBA- ni Thomas Heurtel, suspendido de la selección por haber firmado con un club ruso.



Angola, 67 - República Dominicana, 75

Egipto, 100 - México, 72

Australia, 109 - Japoón, 89

Filipinas, 83 - Italia, 90

Montenegro, 71 - Lituania, 91