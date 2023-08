Estados Unidos barre a Jordania y sigue subiendo el nivel

Georgia, 70 - Venezuela, 59

Venezuela cayó derrotada este miércoles por 70-59 ante una Georgia superior y con los pies bien firmes en el suelo, lo que aparta a la 'Vinotinto' de la fase por el título del Mundial de Japón, Filipinas e Indonesia y le deja en la lucha por los puestos 17-32.

El cuadro de Fernando Duró, pese a haber perdido sus dos primeros partidos, no estaba aún eliminada, aunque no dependía de sí mismo. En todo caso no cumplió con la gran premisa, superar a los georgianos.

El partido comenzó con unos segundos de intercambio de despistes en los dos equipos, y pasado un minuto y medio, llegó el pívot Windi Graterol a poner orden en la cancha con los dos primero puntos de la escuadra venezolana, al que respondió el georgiano Shengelia en la siguiente posesión, tras dos puntos logrados en una falta personal (4-2, min.2).

Venezuela empezó a revelar cierta dificultad para sortear la estatura del conjunto rival y neutralizar sus rápidos contraataques. Un Tornike Shengelia inspirado que llevó el peso ofensivo de su equipo en el primer período (12 puntos) y dejó a los hombres de Fernando Duró sin reacción (24-19, min.10).

El segundo cuarto arrancó con un juego en equipo rápido, inteligente y efectivo, sobre todo del lado del combinado georgiano, que se mostró incomparablemente más sólido (32-21, min.5).

La 'Vinotinto' carecía del juego energético de Michael Carrera y Gregory Vargas, que se retiraron lesionados el pasado partido frente a Cabo Verde. Los errores del cuadro sudamericano dieron alas a la selección de Georgia, que acabó el segundo cuarto con 19 puntos de renta: 42-23. La tónica no varió en la segunda mitad, ya que el tercer cuarto culminó con una marcada ventaja del conjunto de Ilias Zouros de 15 puntos (59-44). Pese al hambre de victoria y aunque se hayan llevado el período (17-21), los venezolanos no supieron enderezar el rumbo y revertir el electrónico.

A cinco minutos del final del cuarto set, ya se veían miradas de desesperación y decepción en los rostros de los jugadores de Venezuela y del propio entrenador, que veía como el marcador se ponía una y otra vez en contra de su equipo (64-48, min. 35). Fue ya una diferencia definitiva, pese a los intercambios de dobles finales, porque Georgia tenía totalmente controlada su victoria (70-59, min.40) para cerrar la primera fase del Mundial de Japón, Filipinas e Indonesia, de la que Venezuela se despide con tres derrotas.

Estados Unidos, 110 - Jordania, 62

Estados Unidos se clasificó para la segunda fase del Mundial de baloncesto con pleno de triunfos al imponerse este miércoles por un rotundo 110-62 a Jordanía, que acaba esta fase sin victoria alguna y ahora se enfrentará a Egipto en la ronda que disputarán los conjuntos eliminados.

El partido, que apenas tenía alicientes ya que los norteamericanos llegaron al mismo clasificados matemáticamente para la siguiente fase y los jordanos eliminados, fue controlado de principio a final por el combinado que dirige Steve Kerr, que se mostró muy superior a su rival en todo momento.

Estados Unidos apretó desde el inicio en defensa para ‘secar’ a Jordania y evitar cualquier tipo de susto en el choque, lo que hizo que los asiáticos sólo anotaran dos puntos en los primeros cuatro minutos (15-2). Anthony Edwards, imparable para la zaga jordana, era el principal ejecutor de los norteamericanos, con 13 puntos anotados de los 23 primeros de los suyos (23-6, m.7). Reaccionó Jordania al inicio del segundo parcial tras acabar el primer acto casi 20 puntos abajo (31-12).

Lo hizo con un parcial de 0-8 (31-20, m.12) protagonizado por un enchufado Rondre Hollis Jefferson, que casi tiene que salir del choque por una torcedura de tobillo, aunque pudo seguir jugando. La respuesta de Estados Unidos no se hizo esperar, con sendos parciales de 14-4 (45-24, m.15) y de 9-0 (56-27, m.18) para llegar al descanso con el partido totalmente finiquitado (62-33).

Jalen Brunson lideró otro acelerón estadounidense en el tercer parcial (75-39, m.25) ante una Jordania totalmente impotente cuando el rival decidía defender con intensidad y correr.

Los diez últimos minutos, a los que se entró con 87-49 en el marcador y que por momentos fueron un correcalles, sólo sirvieron para que los técnicos repartieran minutos entre los suyos en el cierre de la primera fase, con Estados Unidos bajando levemente su ritmo anotador y Jordania cayendo con claridad pero sin bajar nunca los brazos.

Costa de Marfil, 77 - Brasil, 89

En el partido definitivo de este miércoles por el último hueco del Grupo G para entrar en la segunda fase del Mundial 2023 hubo un jugador que destacó por encima del resto, Yago dos Santos, nuevo jugador del Estrella Roja serbio, que fue la figura que metió a Brasil en la siguiente fase en un igualado choque ante Costa de Marfil (77-89).

Brasil tenía una final por delante ante los 'Elefantes'. Las cuentas eran sencillas, el ganador del duelo lograba el pase y el perdedor quedaba automáticamente eliminado. La baja de Raulzinho Neto, que se rompió el tendón rotuliano de su rodilla derecha ante Irán, dejó muy tocada a la 'Selecsao'. El partido ante los africanos se antojaba casi como un trámite, pero Costa de Marfil presentó batalla en busca de una clasificación histórica a una segunda fase en la que nunca han estado.

Pero para aliviar dolores, para espantar sorpresas y para dar soluciones a Brasil está Yago. El nuevo jugador de un equipo de Euroliga ya ha brillado esta temporada en el Ratiopharm Ulm alemán en el que, junto al español Juan Núñez y a su compatriota Bruno Caboclo, lideró al equipo a la conquista de la Bundesliga.

Con 24 puntos y una actuación más que destacada, Yago fue la solución a todos los problemas de la 'verdeamarela'. Se echó el equipo a la espalda en los casi 29 minutos que estuvo sobre el parqué del Indonesia Arena de Yakarta, en los que también hizo 11 asistencias, 6 rebotes y 2 robos.

De hecho, era tal el impacto de Yago que, en el tercer cuarto, cuando ya Brasil había conseguido escaparse por quince puntos en el marcador, la selección sudamericana notó sobremanera la salida de pista del joven base (24 años), sustituido por molestias. Sin su presencia, Costa de Marfil respiró y rubricó un parcial de 8-0 para recortar distancias.

El susto quedó en nada y Dos Santos volvió a pista para sellar el pase a la segunda fase. Falló tres tiros (8/11) y acabó con un 38 de valoración. MVP indiscutible y un argumento al que se agarra Brasil para soñar con los cuartos. Por lo pronto, en segunda fase, se medirá a Canadá este viernes en el segundo turno de partidos y a Letonia el domingo en el primer turno, con el objetivo de volver a estar entre los ocho mejores del planeta.