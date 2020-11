Mumbrú ve "injusto quejarse" porque "parar sería un golpe muy duro"

September 27, 2020, Barcelona, Barcelona, Spain: Alex Mumbru of Retabet Bilbao Basketduring the Liga Endesa match between FC Barcelona and Retabet Bilbao Basket at Palau Blaugrana on September 27, 2020 in Barcelona, Spain. (Credit Image: © David Ramirez/DAX via ZUMA Wire)David Ramirez@CDBILBAOBASKET