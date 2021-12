Mirotic: "Me gustaría retirarme en el Barça"

El jugador del Barça Nikola Mirotic reconoció que le gustaría terminar su carrera en el cuadro culé, después de muchos años en la pista, también en una NBA donde te puedes sentir como un "esclavo", al tiempo que elogió a entrenadores como Ettore Messina y Pedro Martínez, y a un antiguo compañero como Felipe Reyes.

"Te sientes un poco esclavo. Pueden traspasarte cuando quieran, vas a cobrar pero no sabías de qué equipo. Sí que molestaba, fui traspasado dos veces", dice el hispano-montenegrino, en una entrevista a los medios de la ACB.

La estrella del cuadro culé fue el protagonista de un vídeo de la Liga en los días previos al Clásico ante el Real Madrid, el dos de enero en el WiZink Center. "No me afectan los pitos, te motiva, en muchos campos donde me han pitado he tenido buenos partidos", añadió sobre el ambiente hostil que, por ejemplo, tendrá en el Palacio.

Por otro lado, Mirotic confesó que le gustaría retirarse siendo jugador del Barça. "Espero que sí, a mí me gustaría", confesó. Además, el internacional español reconoció que es "difícil" que vuelva a jugar con España y eligió a Messina como el mejor entrenador que ha tenido dentro de "muchos".

Además, el jugador azulgrana tuvo palabras de aprecio hacia Felipe Reyes y Pedro Martínez, técnico actualmente del BAXI Manresa. "Felipe Reyes sin duda ha sido alguien que me ayudó mucho, siempre lo recuerdo. Hasta mis padres me preguntan por él, porque saben lo que me ha ayudado", confesó sobre el exjugador del Madrid.

"Le he visto mucho como entrenador, le veo en el Manresa y me parece un entrenador top, muchas veces veo sus tuits y es alguien muy honesto. Nunca sabes en la vida, pero sí me gustaría algún día ser entrenado por él", añadió sobre el técnico.