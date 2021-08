Shved, máximo anotador de la Euroliga, ficha por el CSKA Moscú

Según anunció hoy el club moscovita en su página web, Shved, de 32 años, firmó un contrato por un año con una opción de jugar una segunda temporada en el actual finalista de la Euroliga.

?? @Shved23: I am very glad to be back home in the strongest European club. I hope we will show the maximum results together. We will work hard on this. I'm looking forward to the start of the season, I am anxious to be back on the floor in CSKA colors. pic.twitter.com/ZTPjEbSoIi