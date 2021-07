El base Thomas Heurtel, nuevo jugador del Real Madrid

El Real Madrid anunció este martes el acuerdo alcanzado con el base francés Thomas Heurtel para que se incorpore a su equipo de baloncesto para la temporada 2021/22. La entidad madridista destacó en su página web que Heurtel, que procede del Asvel Villeurbanne, "es un base de gran talento, anotador y capaz de decidir partidos". Campeón de la Liga y la Copa de Francia esta campaña, ha promediado 14,7 puntos, 6,3 asistencias y 17 de valoración. "Llegar aquí es como un sueño. Estar en un club tan grande como el Real Madrid, que ha ganado tantos títulos, era uno de mis objetivos y estoy muy feliz. He escuchado muchas cosas positivas del club a través de mis compañeros franceses y tengo muchas ganas de empezar. Voy a intentar dar lo mejor de mí", dijo Heurtel.

El base francés se definió como "un jugador que lo da todo en la pista, que quiere ganar ante todo y que no tiene miedo a tomar responsabilidades". "Vengo aquí para intentar ganar. Ya he jugado muchas veces contra el Real Madrid y han sido batallas muy grandes. El público siempre apoya al equipo y espero que me apoyen a mí también", apuntó. El nuevo jugador madridista posee un gran tiro y es un magnífico asistente. En sus 11 participaciones en la Euroliga ha promediado 9,7 puntos, 5,4 asistencias y 11,2 de valoración. Es el quinto máximo asistente histórico de esta competición y posee el promedio más alto entre los mejores cada 40 minutos (9,4). Además, lideró el apartado de asistencias dos temporadas seguidas con una media de 6,3 (2014-15) y 7,9 (2015-16).

Formado en las categorías inferiores del Pau Orthez, Thomas Heurtel debutó con 18 años con el primer equipo en la temporada 2007-08. Después, pasó por el Estrasburgo antes de emprender su primera etapa en España para formar parte del Meridiano Alicante (2010-11) y del Caja Laboral (2011-14). En diciembre de 2014 fichó por el Anadolu Efes de Turquía, con el que logró una Copa y una Supercopa en dos temporadas y media antes de volver a la Liga ACB. En su segunda etapa en España jugó en el Barcelona. A mediados de la temporada 2020-21, Heurtel volvió a Francia para jugar en el Asvel, al que guió al título de Copa en una final en la que firmó 18 puntos, 7 asistencias y 6 rebotes. En la Liga ha sido uno de los referentes del equipo para la conquista del campeonato.

Con la selección francesa fue campeón del Eurobasket de 2013 y tercero en el Mundial de 2014. Con ese bagaje se incorpora a un equipo que tiene "un juego bastante agresivo y rápido en ataque", lo que según Heurtel le "favorece". "Uno de mis objetivos era trabajar con Pablo Laso. Tengo muchas ganas de empezar con el equipo y estar a sus órdenes", aseguró. Su objetivo es ganar lo máximo, tanto la Liga Endesa como la Euroliga, según dijo en declaraciones que recoge la web de su nuevo club. "El objetivo es ganar todo lo que podemos ganar", sentenció.