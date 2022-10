Mario Hezonja: "Lo del Real Madrid es increíble, es algo que no he visto ni en la NBA"

El jugador croata del Real Madrid, Mario Hezonja, aseguró este miércoles que "toda la organización del club es increíble" y que es algo que "nunca" ha visto, "ni en la NBA", bromeando con que para un jugador es como estar "en el cielo" antes del que será su debut en la Euroliga con los blancos.

"Toda la organización del club, de aquí, del fútbol, de la residencia, de toda la Ciudad del Real Madrid es increíble, es algo que nunca lo he visto ni en la NBA. No sabía lo que era tener todo eso para nosotros, porque me había acostumbrado a muchas cosas que eran difíciles para jugadores, pero aquí estamos en el cielo", comentó Hezonja en la rueda de prensa previa al partido contra Panathinaikos.

Y el balcánico, de 27 años, cree que llega al diez veces campeón de Europa en su "mejor momento" por muchos factores, pero "especialmente por la madurez". "Es muy difícil explicar a un chico con 18 ó 20 años que hay otros jugadores, que tienes que pasar o que tienes que hacer todas estas cosas para ganar. Es muy difícil, además es mucho más difícil porque era yo", explicó.

El croata reconoció que ha solucionado eso "con muchas temporadas" y "con el 'reset'" que tuvo que hacer para marcharse de la NBA y volver a Europa. "Aprendí muchísimo en los últimos dos años y medio, gracias a entrenadores como Perasovic y a equipos como UNICS Kazan o Panathinaikos, que me ayudaron muchísimo para que esté en mi mejor momento, que es ahora", relató.