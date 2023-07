Marcelino Huertas denuncia el robo en su casa: "Entraron por la ventana de la habitación de uno de los niños"

El jugador brasileño del Lenovo Tenerife de baloncesto, Marcelinho Huertas, es noticia por un suceso triste que ha denunciado a través de las redes sociales.

Marcelinho pide ayuda para encontrar "a los ladrones, delincuentes, bandidos" que han entrado en su casa y que se han llevado varias cosas: "Nos han dejado la casa boca abajo".

"Hago este vídeo porque esta noche nos han robado en la casa en Tenerife", comienza Marcelinho su vídeo antes de señalar que no sabe cómo ha ocurrido: "Nos han entrado en la madrugada, no sé ni cómo, porque tenemos el sistema de seguridad activado, la alarma, y han entrado por la ventana de la habitación de uno de los niños, que tienen rejas fundidas a la pared".

"La verdad es que no sé ni cómo han tenido tiempo y la capacidad de hacer esto antes de que la policía llegara y tomara alguna actitud. De momento, sigo esperando respuestas. Están en ello, tomando huellas, y espero que la gente de Tenerife, todo el mundo que de cierta forma me sigue aquí, en las redes sociales, pueda ayudarme compartiendo este vídeo, porque la verdad es que me siento muy débil en este momento", añade el jugador del Lenovo Tenerife.

Marcelinho habla sobre todo de varios objetos de valor sentimental como por ejemplo el anillo de matrimonio de su mujer y de los tres relojes de campeón de la Liga ACB: "Nos han dejado la casa boca abajo".

El base brasileño pide ayuda para encontrar a "estos ladrones, bandidos, delincuentes" y no duda en poner todo de su parte para encontrarles.

A pesar de esta circunstancia, Marcelinho confiesa que "Tenerife es mi casa. Siempre he sentido muchísima seguridad, más del país del que vengo".