Marc García ficha por el San Pablo Burgos; Nacho Llovet amplía su contrato con el MoraBanc hasta el 2024

El Río Breogán y Mo Soluade separan sus caminos tras el ascenso a la Liga Endesa, según ha comunicado este viernes el club lucense en sus redes sociales.

Soluade non continuará no Breo. Club e xogador chegaron un acordo de desvinculación. Desexamos a Mo Soluade, un dos artífices dos éxitos celestes da tempada, o mellor no futuro profesional e persoal. A súa calidade e compromiso seguro que irán acompañados de éxitos. Grazas Mo! pic.twitter.com/9ozZSiTK5P