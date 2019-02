Magic Johnson y Champion buscarán equipos únicos en la campaña global '100 years for the team'

El ex legendario base de los Lakers Earvin 'Magic' Johnson, ganador de cinco 'anillos' de campeón de la NBA y oro olímpico con el 'Dream Team' en los Juegos de barcelona'92, y la multinacional deportiva Champion van a lanzar la campaña global '100 years for the team', en la que buscarán equipos singulares por todo el mundo.

Desde sus inicios en Rochester en 1919 como Knickerbocker Knitting Mills, hasta su posición en la actualidad como una de las marcas mundiales de ropa deportiva más reconocidas en el mundo, Champion ha defendido el espíritu de equipo.

Para celebrar su siglo, Champion destacará equipos y celebrará con ellos a través de las redes sociales, un sitio web especial, colecciones de productos exclusivos, eventos y asociaciones de personas influyentes."Este importante hito para Champion nos permite reflexionar sobre lo que significa 'equipo' y la evolución de 'deportes' para los consumidores de todo el mundo", dijo Jon Ram, presidente del grupo, Global Activewear, Hanesbrands Inc.

La campaña se lanzará con una película especial con la participación de 'Magic' Johnson, que comparte sus reflexiones y puntos de vista sobre lo que realmente hace que sea un gran equipo. "Como parte del 'Dream Team', experimenté de primera mano el poder de las personas que se unen para lograr grandes cosas", dijo Johnson.

En sus cien años, Champion ha diseñado las camisetas de una gran variedad de equipos, prendas universitarias, uniformes militares y ha vestido a equipos como el famoso 'Dream Team' de Estados Unidos, que ganó el oro en Barcelona'92.

También ha estado a la vanguardia de la innovación, con la creación en 2018 de la sudadera con capucha de tejido inverso que se instaló permanentemente en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

La campaña del centenario contará con una campaña global de medios sociales y digitales, una colección limitada de Century y asociaciones con personas influyentes clave. "La campaña '100 years for the team' nos permite conectarnos con equipos de todo el mundo para mostrar realmente lo que significa el equipo durante nuestro centenario, además de asociarnos con el legendario Magic Johnson para celebrar y explorar su propia historia auténtica de pasión y espíritu de equipo", dijo David Robertson, Director de Marketing de Marca.

La campaña anima a los equipos a compartir sus historias a través de las redes sociales usando #Champion100 o a través de la página web Champion100.com para tener la oportunidad de recibir un producto de edición limitada, aparecer en un video de celebración del centenario y destacar en los canales de redes sociales y página web de Champion.