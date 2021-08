Los Mavericks viajan a Eslovenia para cubrir a Doncic de millones de dólares

Tras brillar en los Juegos Olímpicos pese a quedarse sin medalla, Luka Doncic puso rumbo a Eslovenia para disfrutar de unas merecidas vacaciones antes del inicio de la próxima temporada de la NBA el próximo 19 de octubre. Y hasta allí han viajado los Dallas Mavericks ansiosos por cerrar cuanto antes la renovación de su gran estrella.

Mavs Dirk Nowitzki, Jason Kidd, Michael Finley and Mark Cuban taking a pleasant stroll in Slovenia, Luka Doncic contract signing on deck soon? #MFFL



(??: @n1slovenija) pic.twitter.com/OePSpFWyIB