Laso: "Sabíamos que iban a ser 10 días exigentes, hay que ser competitivos de cualquier manera"

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, quiso restar importancia este jueves a "las limitaciones físicas" que puedan tener este viernes en la visita en la Euroliga de "un rival muy exigente" como el CSKA y aseguró que deben "ser competitivos de cualquier manera"

"A este nivel es importante estar centrado en el partido y saber que vas a jugar con las limitaciones físicas. La situación es la que es y el equipo tiene que ser competitivo de cualquier manera, ya sabíamos que eran diez días muy exigentes", expresó Laso ante los medios en declaraciones recogidas por la web del club.

Tras el buen partido del martes ante el Khimki, el vitoriano no quiere relajaciones porque siempre espera que "el equipo pueda jugar un poco mejor que el día anterior", aunque sabe que "no es fácil" y que es "absurdo" comparar un partido con otro. "Lo que me importante es que el equipo sea capaz de estar al máximo nivel y sacar la victoria", admitió.

"Jugamos contra el campeón de la Euroliga, un equipo que nos ganó en las semifinales de la temporada pasada en un partido bastante extraño por las circunstancias. Ahora no tiene nada que ver, han cambiado jugadores, su situación y sabemos que es un rival muy exigente", añadió sobre el CSKA, al que la baja de Will Clyburn "le hace daño porque es muy completo", pero que la compensa con un Mike James "muy desequilibrante" y con "pívots muy atléticos y versátiles".

Laso dio "prácticamente" por descartado a Jeffery Taylor, que "va a necesitar unos días" tras fracturarse los huesos propios de la nariz ante el Khimki y del que "es difícil saber cuándo va a volver", mientras que Felipe Reyes y Salah Mejri "están mejor pero no jugarán".

"Taylor es un jugador muy importante para nosotros, pero todos lo son y todos tienen su labor. Su baja la tiene que cubrir el equipo y debemos entenderlo en un calendario tan exigente y con tantos partidos en el que siempre faltará algún jugador", indicó el exbase.

Laso recalcó que está inmersos "en una semana muy cargada con dos partidos de Euroliga y el del Gran Canaria". "Si esto lo alargamos al del Barça son cinco partidos en diez, pero el equipo está respondiendo bien y considero que están todos preparados para jugar", avisó el preparador madridista.

Finalmente, tuvo palabras para un Nicolás Laprovittola, que no ha terminado de brillar. "Está haciendo muy buen trabajo. Todos los jugadores quieren jugar mejor, pero no es fácil llegar a la posición de base en el Real Madrid y jugar bien desde el inicio. Estamos muy tranquilos y considero que es un jugador inteligente y que nos pueda dar muchas cosas", sentenció.