Laso: "El Real Madrid es un equipo reconocido y reconocible, pero no es solo cuestión de Laso"

El técnico del Real Madrid, Pablo Laso, felicitó a su equipo por un estreno atractivo y con victoria ante el Darussafaka en la Euroliga, al tiempo que reconoció el "orgullo" de dirigir a un equipo "reconocido y reconocible" por octava campaña, con un sello personal que recibió el premio al mejor entrenador de Europa.

Laso explicó su sentir tras recoger el galardón, antes del partido de este jueves en el WiZink Center, como director de la décima Copa de Europa de la historia del club. "Lo que más me enorgullece como entrenador es el día a día. Se ve en lo que transmite el equipo y cómo lo vive el Palacio, es más importante de que me den el premio", comentó.

"El trofeo lo pongo en casa, lo miro de vez en cuando y si me tengo que enfadar con mis hijos les digo 'ojo que soy el mejor entrenador de Europa', pero vale para eso y ni para eso. Estoy orgulloso de cómo ha competido el equipo en el tiempo que he estado como entrenador. El Real Madrid es un equipo reconocido y reconocible, pero no es solo cuestión de Pablo Laso", añadió.

El técnico del Madrid resumió un triunfo fruto del acierto más que de la defensa. "Comenzábamos una nueva competición y jugando en casa y nuestra puesta en escena ha sido muy buena. Un primer tiempo muy completo, nos castigaron algunos errores, pero hemos encarrilado muy bien el partido en el primer tiempo. El tercer cuarto ha sido un baloncesto de mucho intercambio, atractivo para el espectador, con mucho acierto, sin especular y un 38-31. Hemos rondado los 20-25 puntos de ventaja y la victoria estaba controlada", dijo.

"Hemos jugado con mucho ritmo. Ellos han optado por cerrarse mucho, luego han incrementado el nivel de presión pero dejaban más espacios y hemos movido muy bien el balón. En líneas generales ofensivamente hemos hecho un buen partido por encontrar tiradores abiertos. Es una competición muy exigente e intentamos no sobrecargar a la gente y el ritmo hacía obligatorio que fueran entrando todos. Hoy ha sido un partido para estar muy contento", terminó, señalando la importancia de rotar a su equipo.