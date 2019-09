Laprovittola: "No tengo duda de que Laso va a sacar lo mejor de mí"

El base argentino Nico Laprovittola, jugador del Real Madrid, afirmó este viernes que "no" tiene ninguna "duda" de que su nuevo entrenador, Pablo Laso, "va a sacar lo mejor" de él para esta temporada, empezando por la inminente Supercopa Endesa.

"No tuve mucho tiempo todavía", admitió Laprovittola sobre si había charlado con Laso en los últimos días. "Tengo que aprender a jugar primero, sobre todo porque soy uno de los bases, y entrar en juego y empezar a conectarme con mis compañeros", comentó el argentino ante los periodistas justo antes de la presentación de la Supercopa. "Entre ellos se conocen mucho y yo tengo que adaptarme lo más rápido posible. Pablo ya me irá conociendo y no tengo duda de que va a sacar lo mejor de mí", aseveró el flamante subcampeón del mundo con la selección albiceleste, tras un torneo que acaba de terminar en China.

"Esto es así, es lo que es el deporte, lo que es la alta competencia. Uno tiene que estar preparado siempre para lo que viene. Fue muy lindo lo de China, muy lindo todo el torneo que hicimos; solo en la final nos quedó una espinita ahí clavada. Pero bueno, hay que pensar en lo que viene, ahora el Real Madrid está en mi cabeza y la Supercopa", resaltó. "Todas las temporadas siempre son un reto para un deportista. Creo que es especial sobre todo por el club al que llego, al grupo de jugadores al que llego; es un grupo de jugadores muy ganadores y espero, quiero, ayudar en todo lo que pueda al equipo, estar en la cancha lo más que pueda y obviamente intentar ganar todo", explicó.

"El Real Madrid es un equipo al que estoy mirando desde hace muchos años; juegan amigos, gente que me gusta cómo juegan, me gusta el estilo de juego... Y lo importante es que estoy bien físicamente, mentalmente, en buen ritmo y estoy en competencia y listo para jugar", reiteró.

Así, Laprovittola aseguró que acumula "todas las ganas" de ganar esta Supercopa. "Con todo lo que significa empezar una temporada con el pie derecho, ganando. Creo que para todos este torneo es importante y tenemos que afrontarlo desde el primer día", añadió al respecto. "Siendo el Real Madrid, un equipo con mucho prestigio y que quiere ganarlo todo, no podemos empezar de otra manera", expresó sobre la exigencia inicial. "Hay mucha confianza en lo que es el equipo, en lo que es el entrenador y eso se ve en la cancha", describió.

Por otra parte, elogió al veterano pívot Luis Scola por el buen desempeño exhibido durante el reciente Mundial. "Lo que ha hecho Scola en la Copa del Mundo es brutal. Pero en cuanto a rumores y a lo que pasa... no te puedo decir", manifestó al respecto de si su compatriota fichará o no por el conjunto merengue.

"La temporada se va a hacer larga y obviamente que el Real Madrid aspira a todo. Yo personalmente quería volver a jugar en Euroliga; hacerlo en el Real Madrid creo que es algo muy, muy bueno para mi carrera. Y quiero estar a ese nivel, obviamente", argumentó sobre las posibilidades de conquistar la máxima competición europea.