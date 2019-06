Lakovic deja el Joventut para ser nuevo entrenador del Ratiopharm Ulm alemán

Lakovic: "Es muy interesante su visión del talento a largo plazo, no fue difícil elegir al Ratiopharm Ulm"

El esloveno Jaka Lakovic será el nuevo entrenador del Ratiopharm Ulm de Alemania hasta la temporada 2021-22, por lo que deja de ser asistente de Carles Duran en el Divina Seguros Joventut, club en el que siguió su formación en los banquillos tras su paso previo por el Bilbao Basket, para tener su primera temporada completa como primer entrenador.

"Jaka Lakovic, hasta ahora miembro del staff técnico del Divina Seguros Joventut, no continuará la próxima temporada en el club verdinegro, después de que el esloveno, que acababa contrato este verano, haya firmado como nuevo entrenador del Rathiopharm Ulm alemán", desveló la 'Penya' en un comunicado.

Tas llegar a Badalona en verano de 2018, el esloveno fue "indispensable" para el crecimiento de los jugadores jóvenes que han formado parte del primer equipo verdinegro, "especialmente en aquellos que juegan en la posición de base" según detalló el club catalán, que le agradece su "gran trabajo" y le desea suerte ante una "gran oportunidad para él".

Lakovic será el sucesor de Thorsten Leibenath en el Ratiopharm Ulm, equipo que disputa la EuroCup y del que será primer entrenador desde esta nueva temporada 2019-20 y hasta 2022. Lakovic, con 20 años de carrera como jugador, se inició en los banquillos como ayudante en su selección en 2017.

"Ulm es una gran organización que me resulta muy interesante por su visión del talento a largo plazo. No me resultó difícil elegir al Ratiopharm Ulm", aseguró Lakovic en sus primeras declaraciones a los medios del club alemán, recogidas por Europa Press.

"Jaka era una leyenda como jugador: convertirse en leyenda como entrenador todavía está muy lejos. Pero no me sorprendería que, con su ambición, tuviera un éxito similar como entrenador", apuntó el director ejecutivo del club alemán, Thomas Stoll.