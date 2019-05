Laia Palau: "Mientras esté a mi nivel y cuenten conmigo, aquí me lo paso muy bien"

La capitana de la selección española de baloncesto, Laia Palau, ha explicado que durante la última temporada "las cosas han cambiado un poco" a mejor para ella, ya que al volver a España se ha sentido "más descansada y con energía para seguir", por lo que no se plantea su fecha de caducidad en el equipo nacional.

"El año pasado estuve porque era el Mundial en casa y sentía esa responsabilidad de no querer perderme la fiesta. Pero las cosas han cambiado un poco, he vuelto a la liga española, me he sentido otra vez en casa, más descansada y con energía para seguir a mi nivel. Y mientras esté a mi nivel y la federación quiera contar conmigo, yo aquí me lo paso muy bien", apuntó Palau durante la presentación del equipo español previa al Eurobasket.

La base, que cumplirá 40 años en septiembre, tampoco descartó su presencia en los Juegos Olímpicos de 2020 si logran la clasificación para Tokio. "Primero hay que estar en los Juegos todas, como equipo. Luego tengo contrato con el Girona, veremos cómo va la liga, tendré las pertinentes llamaditas de Lucas (Mondelo) y seguiremos el mismo camino. No hay nada certero. Todo lo que hago es porque me apetece hacerlo y me encaja. Si son unos Juegos, pues son unos Juegos", reflexionó.

Sobre su relación con el seleccionador, la barcelonesa dijo que se conocen "bien" y que mantienen "conversaciones bastante a menudo". "Yo simplemente quiero estar aquí a día de hoy con este grupo tan exigente que tiene por delante retos tan exigentes. Tenemos la responsabilidad de representar al deporte femenino", recordó, añadiendo que desconoce cuántos títulos ha ganado a lo largo de su exitosa carrera.

"Este año me vale la liga que hemos ganado (con el Spar Citylift Girona), pero se me va a olvidar en breve porque mi cabeza ya ha empezado a pensar en este Europeo y en cómo vamos a hacer las cosas. Empezar de cero cada vez nos funciona. Cada verano es diferente y cada torneo es otro rollo, un nuevo proyecto ilusionante", explicó.

Además, Palau reconoció que echarán de menos a la lesionada Alba Torrens porque "lleva años siendo la líder indiscutible de este equipo sobre la pista" y dijo alegrarse "muchísimo" con la vuelta de jugadoras españolas a la Liga Dia, igual que hizo ella el año pasado procedente del Bourges Basket francés.

"Ojalá sean más porque le va a dar solera a la liga. Están pasando muchas cosas a nivel de repercusión y estas cabezas visibles son referentes. Ayudaría a que hubiera más patrocinadores y a que la gente se emocione más. La única pega es que las dos que vuelven (Queralt Casas y Leticia Romero) van a un equipo contrario (Valencia Basket), pero cuantas más puedan volver, mejor", concluyó.