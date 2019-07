Juancho Hernangómez: "No me tomo este Mundial para reivindicarme"

El ala-pívot internacional español Juancho Hernangómez ha negado este miércoles que vaya a reivindicarse al Campeonato del Mundo masculino, que se disputará del 31 de agosto al 15 de septiembre en China, y que todo miembro de la selección "tiene que estar motivado" a las órdenes de Sergio Scariolo.

"Todo jugador que vaya con la selección absoluta tiene que estar motivado. Es un orgullo para mí estar aquí y representar al país, estoy supermotivado. Simplemente por la llamada de Scariolo y de la Federación, pues ya vas a por todas y con mucha ilusión", comentó del jugador de los Denver Nuggets durante la puesta de largo del equipo nacional en el Teatro Real de Madrid.

"No me lo tomo para reivindicarme. Lo que quiero es jugar, quiero ayudar al equipo a ganar, quiero hacer mi rol. Ha sido duro, al final ha sido un año un poco de altibajos, hubo un momento en el que estuve jugando un par de meses muy buenos y por diversos factores al final hubo poco minutos, problemas físicos... No tuve el rendimiento que esperaba al final de los 'playoffs'", admitió.

"Me operé al segundo día de acabar la temporada. Todavía sigo recuperándome y no estoy al 100 %. Pero para eso llego a la selección, para eso tenemos la preparación, para intentar llegar con las máximas posibilidades a China", concluyó Hernangómez.