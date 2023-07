Juancho Hernangómez, cerca de firmar por el Barcelona

El Barça Basket está a un paso de hacerse con los servicios de Juancho Hernangómez. Según el portal 'Home of Glory', el madrileño llegaría como agente libre tras ser cortado por su último equipo, los Toronto Raptors. De este modo, el mediano de los Hernangómez, se uniría a su hermano mayor, Willy, que tambíen tiene una oferta sobre la mesa de los culés.

El Barcelona hace una oferta por Willy Hernángomez El Barcelona ha hecho una oferta al jugador que el Real Madrid, poseedor de sus derechos, tiene hasta el 12 de julio para igualar. Willy anunció su intención de volver a España. 07 jul 2023 - 10:33





En el caso de Juancho, sus derechos no le pertenecen a ningún equipo, por lo que no habría opción de tanteo como sucede con Willy y el Real Madrid. El conjunto blanco posee los derechos del pívot, por lo que tiene hasta el 12 de julio para igualar la oferta del Barça, cosa que no sucederá. De llevarse a cabo esta incorporación, el ala-pivot coincidiría por primera vez en un club con su hermano.