Juan Carlos Navarro reconoce conversaciones con Marc Gasol "para que venga al equipo"

El directivo responsable de la sección de baloncesto del Barça, Josep Cubells, ha avanzado este martes que, "el nuevo Palau Blaugrana debe estar a punto en la temporada 2025-2026 y tendrá una capacidad para 15.000 espectadores".

Cubells ha pronunciado estas palabras junto al director general de la sección, el excapitán azulgrana Juan Carlos Navarro, y el director deportivo Mario Bruno Fernández, en la primera reunión con los medios de comunicación desde hace más de dos años a causa de la pandemia de la COVID-19.

MARC GASOL

Había mucho interés por conocer la situación de Marc Gasol con el Barça y Juan Carlos Navarro no ha ocultado que está "en conversaciones con él para que venga al equipo".

"Solo son conversaciones y no hay ninguna negociación, aunque él no ha dado ninguna negativa. Sabe de nuestro interés y tiene la ultima palabra. No negaré que me gustaría contar con él", ha explicado.

NUEVO PALAU

En cuanto al nuevo Palau, Cubells ha dicho que va a tener capacidad para 15.000 espectadores porque el club tiene "la intención de que allí se dispute alguna Final Four de la Euroliga y ese es el mínimo de capacidad".

"También queremos tener la posibilidad de montar otros eventos como conciertos, convenciones, etc. y la capacidad aumentaría a 20.000, con 5.000 espectadores en la pista", ha añadido.

Mientras llega el momento, el club ha aprobado una inversión de un millón de euros en el actual Palau "para cambiar el marcador electrónico, mejorar la megafonía y la iluminación, la zona de sillas de pista y la 'hospitality' en la parte anexa del gol norte del Palau", ha precisado Cubells.

En el encuentro de la Euroliga contra el Zenit Sant Petersburgo se agotaron las localidades del Palau que se pusieron a la venta y en el partido de Liga Endesa frente al Fuenlabrada se vendieron 2.800 entradas.

"Hay que tener en cuenta que hay 4.000 abonados en el Palau, aunque unos 600 no acuden regularmente. Hay ganas de baloncesto y miraremos de solucionar este tipo de situaciones", ha apuntado el directivo responsable de la sección.

MERCADO

Por otra parte la tienda del Barça frente al Palau, colocó la pasada semana, por primera vez, en sus vitrinas, la mercadotecnia de la sección de baloncesto y la aceptación fue positiva. "Lo que queremos en que venir al Palau sea toda una experiencia para lo aficionados", ha remarcado Cubells.

El directivo azulgrana también ha revelado que el club ha contratado a un experto que se ocupará de buscar patrocinios exclusivamente para la sección: "Nuestra intención es ir equilibrando los ingresos y gastos para un presupuesto actual de 41 millones de euros y del que intentamos reducir déficit".

"Nos hemos encontrado con fichajes realizados con precios por encima del mercado y contener el presupuesto de una temporada a otra es complicado", ha concluido Cubells.

Mario Bruno Fernández, el director deportivo, ha indicado que, "los fichajes realizados esta temporada ya se han realizado con precios de mercado. Incluso la renovación de Cory Higgins y hay temas como los de Mirotic o Calathes que se están negociando".

"Los fichajes que el Barça realizó en su momento por encima del mercado lo que provocaron es que los clubes disparasen también los precios de contratación y esto es un verdadero problema", ha remarcado Fernández, quien también ha avanzado que, en la próxima temporada, en Liga Endesa podrían haber hasta cinco jugadores de formación en el acta del partido.

"Es algo que se está estudiando y por esto nosotros estamos creando una cantera fuerte. Tenemos algunos jugadores que apuntan alto y esto también haría bajar la masa salarial del primer equipo", ha destacado.