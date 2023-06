Jordi Fernández dirigirá a Canadá en el Mundial de baloncesto

Jordi Fernández dará un nuevo salto en su carrera y dirigirá a Canadá en el próximo Mundial de baloncesto. Así lo ha anunciado el prestigioso periodista de la ESPN, Adrian Wojnarowski, en sus redes sociales. El catalán, técnico asistente en los Sacramento Kings, se hará cargo de una de las selecciones más potentes del torneo y a la que dirigirá también en los Juegos Olímpicos de 2024 en París, si se clasifican para ellos.

Jordi Fernández es uno de los entrenadores más cotizados del campeonato y ha aparecido en las quinielas para hacerse cargo de alguna franquicia como primera espada. De momento, mientras sigue a la espera, preparará a jugadores de la talla de Shai Gilgeous Alexander, Jamal Murray, R.J. Barrett o Andrew Wiggins a partir del 25 agosto en el Mundial de Japón, Filipinas e Indonesia.

ESPN Sources: Sacramento Kings associate head coach Jordi Fernandez has accepted an added assignment as head coach of the talent-laden Canadian national basketball program: https://t.co/Za0kzxG6zg